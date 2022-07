Cayo Lara, nuevo coordinador general de Izquierda Unida

El candidato del Partido Comunista de España, el líder castellanomanchego Cayo Lara, se ha convertido en el nuevo coordinador general de Izquierda Unida. Ha logrado con el 55 por ciento de votos del Consejo Político Federal en una votación que se ha saldado con 92 votos para Lara, 29 para Joan Josep Nuet y 46 en blanco.



Lara releva en este puesto a Gaspar Llamazares, que lo ha ocupado desde el año 2000 y que decidió abandonarlo tras los malos resultados obtenidos por la formación en las elecciones generales de marzo.



Al pedir el apoyo de sus compañeros para la votación, Lara subrayó el acuerdo existente entre todos los sectores de IU para conformar la dirección con independencia de quién sea su coordinador general. Eso, a su juicio, supone un nuevo tiempo que él ha dicho que aspira a liderar porque cree "en la Izquierda Unida de la ética, los valores y la austeridad".



Ha expresado su orgullo por ser del PCE, pero, al mismo tiempo ha respetado a quienes formando parte de IU no militan en este partido, que ha aseverado que "no es un lastre" para la federación. "Nadie sobra en esta organización y falta mucha gante", ha añadido antes de defender una Izquierda Unida "de todos y todas".



En su primer discurso tras ser elegido, Lara no ha dudado en atacar a la política económica del Gobierno y ha hecho un llamamiento a la huelga general si la situación "continúa así".



Reparto de poder

De este modo, el PCE recupera el liderazgo en la coalición ocho años después, si bien todas las sensibilidades han acordado la composición de una Comisión Ejecutiva (la vieja Dirección) colegiada y compartida en la que todos están representados -10 del PCE incluyendo a Lara, 6 llamazaristas, 5 de la tercera vía, 1 de la CUT y 1 de los no alineados-. La propuesta de Dirección fue ratificada por el Consejo por 89 votos a favor, 21 en contra y 34 en blanco.



Así, bajando en el escalafón, un peldaño por debajo de Cayo Lara en la Dirección estará Nuet (miembro de la tercera vía), quien será el coordinador del área Interna, mientras que Rosa Aguilar (llamazarista) se encargará de la coordinación del área Institucional.



Las otras tres grandes coordinaciones serán dirigidas por los comunistas Marga Ferrer (Elaboración de propuestas programáticas) y Willy Meyer (Internacional), y por el llamazarista Pablo Prieto (Política Territorial y Sostenibilidad).



Dentro de las seis grandes áreas de coordinación hay un total de 17 Secretarías, que también se han repartido de manera proporcional las diferentes sensibilidades: Comunicación Externa y Electoral (Angel Pérez); Refundación y relaciones políticas (Enrique Santiago); Fundación de Estudios y Modelos Sociales (Inés Sabanés); Organización (Miguel Reneses); Finanzas (Antonio Cortés), Comunicación Interna (Amanda Meyer); Política Municipal (Eberhard Grosske); Política Autonómica (José Luis Centella); Coordinación de Grupos Parlamentarios (Ramón Luque) y Economía y Trabajo (José Antonio García Rubio).



Las Secretarías restantes son Areas y Programa (Dolores Sánchez); Políticas Sociales (Yolanda Díaz); Internacional y Política Europea (Isabel López); Solidaridad Internacional y Derechos Humanos (Francisco Pérez); Cooperación Política (Diosdado Toledano); Medio Ambiente, Transporte, Energía y Agua (Adolfo Barrena); y Vivienda (Juan Manuel Sánchez Gordillo).



Ala moderada del PCE

Lara representa a la familia más nutrida de Izquierda Unida, la del PCE. Apuesta por una política menos seguidista del PSOE y resume sus planteamientos en el llamado 'Documento de los 100', en el que proponen una línea programática "anticapitalista, que dé respuesta a los problemas cotidianos de la gente", porque "no podemos convertirnos en un sector de izquierdas del zapaterismo".



En el equipo de Lara, el PCE incluye a otros nombres bien conocidos de IU, como el eurodiputado Willi Meyer o la secretaria general de la federación Valenciana, Marga Sanz.



Lara se enfrentó al llamado sector llamazarista, que, apadrinado por el coordinador saliente, se presentó a al Asamblea Federal con Inés Sabanés como cabeza de cartel y, después, a mitada de Asamblea, cambió de candidato y apostó por el balear Eberhard Grosske, que, por unas horas, fue coordinador casi virtual. Sin embargo, la Asamblea no logró elegirlo y sus posibilidades se difuminaron.



En el enfrentamiento entre las dos grandes corrientes surgió la llamada tercera vía o 'Nacional II', liderada por el senador catalán Joan Josep Nuet, que proponía una solución pactada para salir de la crisis que vive el partido.



Votación ajustada

Al final Cayo Lara y el miembro de la tercera vía Joan Josep Nuet se han disputado el puesto de coordinador general después de que el plazo de presentación de candidaturas se cerrase a las 13:30 sin que el representante del sector Llamazarista, Eberhard Grosske, presentase su candidatura.



Los estatutos de la coalición establecen que en este Consejo, por ser el primero después de la Asamblea Federal -que se cerró en falso ante la incapacidad de las sensibilidades de consensuar un líder-, se declarará como nuevo coordinador general al candidato que obtenga mayoría simple



Los 180 miembros del Consejo Político de Izquierda Unida han tenido que decantarse por las diferentes candidaturas que se presentabanmomentos, si bien las que contaban con más apoyos eran las de Cayo Lara (PCE) y Eberhard Grosske (sector de los llamazaristas). El senador Joan Josep Nuet, de la tercera vía, ha mantenido su candidatura a pesar de que su corriente se ha desgajado y ha optado por apoyar a los otros candidatos mayoritarios.



