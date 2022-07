El presidente del Banco Central uruguayo niega que su país sea un paraíso fiscal

El presidente del Banco Central del Uruguay, Mario Bergara, ha rechazado que su país sea un paraíso fiscal y ha defendido la permanencia del secreto bancario, cuya desaparición podría afectar la estabilidad del sistema financiero uruguayo.



Este jueves la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha publicado un listado de paraísos fiscales en la que Uruguay aparece como uno de los países que menos cooperan y que aún no se ha comprometido a respetar los estándares internacionales de intercambio de información tributaria.



En una rueda de prensa, el presidente del Banco Central ha sido tajante y ha señalado que si bien no corresponde a su institución referirse sobre el tema "los análisis que han hecho reconocidos analistas es la correcta, en cuanto a que Uruguay no constituye un paraíso fiscal".



Por su parte, el precandidato presidencial del oficialista Frente Amplio (FA) y ex ministro de Economía Danilo Astori ha afirmado, según informa el diario El Observador, que la OCDE ha sido "injusta" al poner a Uruguay en una "lista negra" por no cooperar en el intercambio de información.



"Es absolutamente injusto porque la condición necesaria para encuadrar en la categoría que la OCDE le destina a Uruguay es que los no residentes no paguen impuestos y eso fue eliminado por el nuevo sistema tributario" ha expresado Astori, quien ha subrayado que esa decisión es un "gravísimo error".



Según Astori, Uruguay tiene que rechazar esta calificación "enfáticamente", sin perjuicio de proporcionar "toda la información que se nos pida".



Debate sobre el levantamiento del secreto bancario



Además, Bergara se ha referido a los debates sobre el levantamiento del secreto bancario que existen en el país y ha apuntado que estos deben ser cuidadosos, puesto que pueden "afectar negativamente la imagen" de Uruguay y dañar profundamente al sistema.



"Si la discusión no se hace de la mejor manera, se puede afectar ese factor subjetivo que hace la estabilidad del sistema. Por lo tanto, uno tiene que sopesar en cada momento beneficios y costos de esta discusión (...) para que no llegue al terreno práctico del sistema, porque ya sabemos quiénes pagan los platos rotos si hay un problema financiero", ha dicho Bergara.



El director del Banco Central se ha referido así, sin nombrarlo, a otro precandidato presidencial del FA, José Mujica, que en días pasados mostró su disposición a levantar el secreto bancario que existe en el país si es elegido presidente.



Esta propuesta ha sido duramente criticada por sus rivales políticos e incluso por el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, quien le ha recordado "que estos temas hay que tratarlos con mucho cuidado porque pueden tener efectos negativos muy fuertes".



La defensa uruguaya del secreto bancario contrasta con la decisión tomada este jueves en la cubre del G-20 de Londres de terminar con el mismo, como una de las medidas más importantes para acabar con la crisis económica.