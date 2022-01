La mayoría de los medios de comunicación destaca lade Rajoy en, aunque las portadas de los periódicos difieren a la hora de destacar bien sus afirmaciones sobre la economía, bien las "cuestiones incómodas" que ha tenido que sortear sobre los escándalos del PP.En un programa especial de 59 segundos tras la intervención del líder de la oposición, la mayoría de los tertulianos le ha dado un, también en la cuestión de las formas. "Ha tenido un tono muy amable, le interesaba apacer como una persona moderada y lo ha conseguido (...) Y quería aparecer cercano y", según Casimiro García-Abadillo, del periódico El Mundo Para José María Calleja, de CNN+, ha llegado incluso a resultar "paternalista", mientras que Francisco Marhuenda, director de La Razón , ha sido el que mejor lo ha visto, "sorprendido por la cantidad de preguntas difíciles" que Rajoy ha respondido de forma "muy segura".Más críticos han sido Antón Losada, comentarista de la Cadena Ser , que ha lamentado que "no ha sabido ofrecer la alternativa que muchos esperaban", y Margarita Sáenz-Diez, de El Periódico de Catalunya , quien ha criticado que el dirigente ha intentado dar una "sensación de normalidad, de aquí no pasa nada y a ver si nos olvidamos", en alusión a las preguntas sobre el PP.Ese diario, en su portada del martes, destaca la afirmación de Rajoy de que, precisamente el mismo titular que lleva El Mundo. ABC también elige la economía: "A la gente hay que decire la verdad de la crisis", apunra el periódico que ilustra su primera página con una gran foto de Rajoy entre todos los participantes.El resto, eligen otros pasajes del programa, referidos al 11-M, el Yak-42, o la trama de espionaje en el PP madrileño, como El País en su versión digital, que entresca esta declaración del entrevistado:El diario Público ha señalado otras "cuestiones incómodas" que los ciudadanos le han planteado, como la referida a la investigación con células madre o el Yak, que Rajoy ha aprovechado para pedir "perdón", aunque señalando que "por un error, un político no tiene por qué quedar inhabilitado por los siglos".En todo caso, el programa ha vuelto a ser una "interesante", según el director de ABC, Ángel Expósito, porque se han puesto de manifiesto las preocupaciones de los ciudadanos: de los 33 que han preguntado, "catorce lo han hecho sobre economía".