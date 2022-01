El ministro de Sanidad y Consumo,, asegura queque tuvo lugar el domingo en Madrid convocada por asociaciones contrarias al aborto porque, según ha constatado, en las Legislaturas del PP "se practicaron más de 500.000 abortos legales".En declaraciones a RNE desde Singapur, el ministro ha dicho que respeta "profundamente cualquiera de las opiniones que se expresan en cualquier sentido", aunque esto "no es compartir". "Ya he manifestado en alguna ocasión mi sorpresa por el hecho que durante los ocho años que gobernó el PP,no vi ninguna de estas manifestaciones" ha añadido.Con todo, el titular de la cartera de Sanidad considera que ahora hay "otros componentes", aunque ha insistido eny cualquier opinión, aunque no lo hubieran expresado antes, que también podían haberlo hecho".El número dos del PSOE,, ha hecho hincapié en el medio millón de abortos legales que se practicaron en los 8 años del Gobierno del PP y ha subrayado que no se produjo "ni una protesta, ni una manifestación" en ese periodo.Blanco ha denunciado laque salen a la calle para manifestarse en contra del abortoy "sólo cuando hay un Gobierno socialista".El portavoz del PSOE ha reiterado el doble compromiso del Gobierno de que "ninguna mujer vaya a la cárcel por abortar en España" y que la nueva legislación "más acorde con la normativa europea""a las mujeres y a los médicos".Blanco ha aprovechado también para acusar aen este asunto, algo que, a su juicio "forma parte de la personalidad política" del líder de la oposición.