La primera jornada del juicio por los errores en la identificación de los cadáveres del Yak-42 ha concluido con la comparecencia de los dos últimos acusados,, quien ha señalado que fue el responsable de la misión y principal acusado, el general de Sanidad Vicente Navarro , quien dio por finalizada su labor: "El general Navarro nos dijo:'Ya están identificados, nos vamos a casa'"."No tenía por qué dudar, a mi me dijeron que ya estaban identificados", ha recalcado Ramírez, quien, al igual que Saez, ha insistido en quey otros elementos que observaban en los cadáveres, no a su identificación. "Yo no sé como se hicieron las identificaciones. Yo estaba haciendo anotaciones de las lesiones, si había algún emblema... pero, ha reiterado Ramírez ante las preguntas de la fiscalía."Nuestra misión era tomar nota de las lesiones, nadie nos pidió que sacáramos muestras [de ADN]", ha señalado el comandante, un extremo que ha confirmado Saez:, insistiendo además en que su cometido era "describir lo que veía en aquel momento, no era mi labor investigar".Según han relatado ante el tribunal, ambos examinaron los restos de los fallecidos, primero en el lugar del accidente y posteriormente en la lonja, y dictando sus observaciones a los enfermeros españoles desplazados, al mismo tiempo que lo hacía un equipo turco. "Actuamos un poco por mimetismo respecto a los forenses turcos", ha explicado Saez sobre su labor en la morgue. "Se situaban cada uno en una mesa y tenía al biólogo como anotador; nosotros teníamos a los enfermeros e íbamos a la par que los forenses turcos".Sobre el estado de los fallecidos, Ramírez ha indicado que. Preguntado por cuántos de ellos no tenían ninguna forma de identificación, ha comentado que "pocos", aunque sin mayor precisión.Tras el reconocimiento de los cadáveres y después de que Navarro les facilitase la lista con la identificación de los fallecidos, ambos se ocuparon de. "Los cadáveres estaban en bolsas, en las cámaras; el comandante Ramírez me iba diciendo un número, yo se lo decía a los turcos, y estos los sacaban de la cámara", ha detallado Saez.En ese proceso,, por lo que se proporcionaron bolsas españolas a los turcos para sustituir las defectuosas. En cualquier caso, ambos han señalado su falta de comunicación con los militares turcos, que si recogieron muestras de ADN a partir de la segunda ronda de reconocimiento de los cadáveres.Después, ya en la base aérea de Torrejón de Ardoz, Ramírez y Saez fueron, casando la lista de identificación que les había proporcionado el general Navarro con sus propias notas sobre los cadáveres.En este sentido, ambos han señalado que se les instó a: "[El teniente coronel Coca] Nos comentó que evitáramos todos los detalles morbosos que pudieran herir la sensibilidad de las familias", ha explicado Saez.El fiscal solicita, así como una multa de 24.000 euros e inhabilitación de cuatro años, mientras que los familiares de las víctimas piden penas de entre tres y seis años de cárcel para los militares.