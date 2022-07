En 1989, una adolescente de tan sólo quince años se coló en una sala de cine de Alcobendas para ver Atame!, la última polémica película del siempre polémico Pedro Almodóvar. Veinte años después, esa niña, convertida en la primera actriz española en conseguir un Oscar, sigue recordando ese preciso momento como el desencandenante de su vocación.



"Pedro es la razón por la que un día decidí buscar un agente, ir a casting e intentar convertirme en actriz", ha vuelto a recordar Penélope Cruz esa historia que, aunque Pedro Almodóvar ha escuchado ya varias veces, sigue sin creerse.



"Esta historia es totalmente cierta", le ha respondido en pleno Telediario 2º edición, donde ha sido entrevistada en directo con el director manchego por Lorenzo Milá.



Una amistad especial



"Somos muy buenos amigos y es una historia muy especial", ha recalcado Cruz, que no ha tenido más que palabras de elogio para Almodóvar, con el que ha trabajado en cuatro películas; la última, Los abrazos rotos, que se estrena la próxima semana.



"He tenido que ser muy cruel para meterla en el personaje", ha bromeado Almodóvar, que ha relatado que, desde el principio advirtió a Penélope que a veces tendría que "meter la mano" dentro de sus vísceras para sacar todo el dolor que su personaje, Lena, tenía dentro.



"Es un trabajo muy complicado el de Penélope y lo ha hecho brillantemente a base de sufrir", ha recalcado.



Un personaje poliédrico



"Hay días que son difíciles, pero prefiero estar en manos de alguien que siempre me va a decir la verdad, aunque suponga irme a casa llorando", ha respondido Cruz, que ha negado que eso haya pasado en este rodaje, aunque ha reconocido que su personaje ha sido difícil.



Y es que Lena es, según la actriz, tres personajes en uno: el que interpreta en la película en la que actúa como actriz, el que es realmente en su vida y el que se ha creado para sobrevivir en esa misma vida.



"Miente mejor en la vida que en el cine", ha recalcado.



¿'Mono' de premios?



En lo que aún no quiere pensar es si le va a reportar tantas alegrías esta Lena de Los abrazos rotos como la Maria Elena de Vicky Cristina Barcelona, al menos en forma de premio.



"No me creo ni siquiera que haya ganado uno", recalca Cruz.



"Te crea adicción, porque quieres más y más. Ya verás el año que viene...", vaticina Almodóvar.