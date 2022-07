Almodóvar: "Es la primera vez que hago una declaración tan expresa de amor al cine"

Almodóvar no es director de cine. Es mucho más. Al menos en la rueda de prensa de la presentación de su última película, Los abrazos rotos, ha mostrado su faceta de periodista. Pero, lo que es más importante es que después de 16 películas por fin se ha declarado. Al cine, claro.



Con Los abrazos rotos "siento que es la primera vez que hago una declaración tan expresa de amor al cine", ha asegurado el director. Para Almodóvar el cine "no es sólo una profesión sino una pasión irracional".



Una fotografía tomada hace nueve años por el director en Lanzarote. Ahí empezó todo; su obsesión por la isla y su deseo de contar una historia. La pareja abrazada que capturó son en realidad los protagonistas del filme, Penélope Cruz y Lluís Homar. "Ahí había un misterio que tenía que resolver. El misterio era la historia de Lluís y Penélope", ha explicado el director.



Pasión, obsesión, traición y ambición. Cuatro palabras que podrían definir la película número 17 del cineasta español más internacional. Los abrazos rotos cuenta la historia de un director de cine, Mateo Blanco (Lluís Homar), que en un accidente, en unos trágicos segundos, no sólo pierde la vista. Lo pierde todo. Bajo el seudónimo Harry Caine, y 'a ciegas', Mateo deberá terminar lo que nunca acabó: la comedia Chicas y maletas que protagonizaba su amada.



Almodóvar ha definido la película como un "drama con tintes muy negros, lo más parecido a un thriller de los años 50". Y son precisamente las escenas 'negras' las que más han satisfecho al autor.



Pero ahora la pelota la tienen los espectadores. "Espero que les entretenga, no se les haga larga, la entiendan y que les comuniquemos todas las emociones", ha explicado el cineasta manchego. Y respecto a catapultar la inestable taquilla española: "Lo deseo de todo corazón, pero la respuesta de los espectadores es imprevisible", ha expresado.



Para salir de dudas, Almodóvar tendrá que esperar al estreno el próximo 18 de marzo. Será entonces cuando sabremos si su declaración de amor al séptimo arte convence o no a los espectadores.



Almodóvar el reportero



El cineasta ha convertido la rueda de prensa en una prolongación de la película, que en las últimas secuencias hace uso de su mejor comedia.



Ha cambiado la claqueta por el micrófono y ha aprovechado la rueda de prensa para preguntar a los actores de Los abrazos rotos sobre sus impresiones de la película.



Penélope Cruz (Lena), Blanca Portillo (Judith), José Luis Gómez (Ernesto Martel) y Lluís Homar (Mateo Blanco y Harry Caine) no se han librado de las preguntas del 'periodista' manchego. Junto a ellos, también han acudido Rubén Ochandiano (el hijo de Ernesto) y Tamar Novas (el hijo de Judith).



"¿Te ha costado trabajo comerte a Penélope?". Así de directo ha sido Pedro Almodóvar con José Luis Gómez, quien interpreta al amante obseso de Penélope Cruz, Ernesto Mertel. Como era de esperar, su respuesta ha sido negativa.



Y con Blanca Portillo, que define su personaje de Judith como "la caja de pandora", Almodóvar también ha ido al grano. "¿Cómo ha sido el rodaje?". Portillo, emocionada, ha explicado lo mucho que ha disfrutado en el rodaje. "Todos hemos puesto mucha alma en la película", ha explicado.



El Oscar se queda en España



Belleza morena vestida de pasión. Con un vestido rojo, la actriz de Alcobendas ha atrapado la atención de los más de 300 periodistas acreditados y, por supuesto, la de los flashes de los fotógrafos.



¿Dónde has colocado el Oscar? La primera pregunta obligada para Pe. Su respuesta, un homenaje a su tierra: "Ha venido conmigo a España y por supuesto, aquí se quedará", ha afirmado con vehemencia.



Respecto al papel de Lena, Cruz ha explicado que es un papel completamente diferente a los que ha hecho hasta ahora. "Sólo comparto con Lena el amor por el cine". Asimismo, también ha agradecido a Pedro, uno de sus mejores amigos, la confianza y la oportunidad que le ha brindado con esta película.



Sin que nadie lo preguntara Penélope ha querido dejar bien claro su devoción por Almodóvar. "Si alguien me dijera: "Sólo puedes trabajar con un director", sería él (Almodóvar), ha asegurado.



Y es que Almodóvar ha creado su propio mundo, lleno de amantes y/o detractores, pero su propio universo cinematográfico.