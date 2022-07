Francisco Ayala, el 'abuelo de Facebook'

Francisco Ayala se ha convertido en el `abuelo de Facebook'. A sus 103 años (los cumple el 16 de marzo), a esa edad inaudita a la que muy pocos llegan, el veterano escritor sigue activo, trabajando y decidido a no quedarse atrás en ningún momento. Por eso ya está en Facebook, donde es, casi con seguridad, el usuario de más edad. El lunes 16 de marzo, día de su cumpleaños, rtve.es abre a todos los usuarios una página para enviar su felicitación a Ayala a través de Facebook.



Y es que, a pesar de haber superado ampliamente la barrera del siglo, Ayala sigue mostrando una fortaleza intelectual envidiable y se mantiene activo, atento a lo que sucede a su alrededor. De hecho, asegura que fue el primer escritor español en utilizar un ordenador. Y ya en 1985 escribió un artículo en el que mostró unas proféticas dotes para interpretar los cambios tecnológicos que llegaban: "Y al paso que van las cosas, estas nuevas máquinas o ingenios electrónicos alcanzarán un grado de perfeccionamiento tal que baste con impartirles instrucciones detalladas con la orden de escribir un artículo hablando ¿por ejemplo¿ de sí mismas, para que el artículo sea escrito con mayor rapidez, con mejor estilo y probablemente con más agudeza mental que pudiera hacerlo quien lo firma al pie".



Una muestra de que da igual la edad si se tiene una mente abierta. Ahora, el `abuelo de Facebook¿ marca el camino a seguir en un siglo al que él desafía cada mañana.



"Quiero estar en el mundo de hoy"



Sorprendido por su longevidad, Ayala asegura que procura adapatarse "a los avances, porque veo que mucha gente se niega a ello y se separa del mundo. Pero yo quiero estar en el mundo en el que los demás están hoy día, no en el que estuvieron hace treinta o cincuenta años", afirma el escritor granadino en una entrevista con Efe, en la que habla de su inminente cumpleaños y confiesa su secreto para hacerse querer y respetar: "no tratar de imponer nada. Vivir y dejar vivir".



En su casa de Madrid y acompañado por su esposa, Carolyn Richmond de Ayala -"ella es mi vida; si ella desaparece, desaparezco yo", asegura- , el escritor se muestra tan amable y lúcido como siempre, por mucho que él se empeñe en decir que está "algo duro de oído y de inteligencia", aunque hace "lo posible por retenerla".



Pero Ayala es una caja de sorpresas, y no sólo por su capacidad para sumar años a su ya larga e intensa existencia.

Autor de una amplia obra narrativa que lo han convertido en uno de los intelectuales españoles más importantes del siglo XX, el escritor ha aceptado la propuesta que le ha hecho la Biblioteca Nacional de contar con una página propia en Facebook, ese club social en el que hay numerosos fans de esta institución.



El autor de 'El jardín de las delicias' está "un poco intimidado" con la iniciativa, pero siempre se ha llevado bien con las nuevas tecnologías y ahora no iba a ser menos.



Sigue conservando el brillo en los ojos que ha tenido siempre, aunque él dice que ese brillo "es engañoso" porque ha perdido mucha vista. Es su mujer la que le lee la prensa y lo mantiene informado de la crisis financiera y de cuanto sucede en el mundo. "Ahora lo que está pasando es muy duro y desalentador. Todo ha bajado a un nivel ínfimo y no me parece que sea agradable el ambiente humano de estas fechas", opina.



El autor de 'Muertes de perro', 'Los Usurpadores' y 'La cabeza del cordero' está pendiente de la actualidad nacional, si bien prefiere no hablar de política para que no digan que "son cosas de viejo". Pero sí elogia la actuación de dos políticos que, a su juicio, deberían continuar en el Gobierno: María Teresa Fernández de la Vega y César Antonio Molina. Y habla sin pelos en la lengua.



La vicepresidenta primera del Gobierno "es una persona de una intelectualidad extraordinaria y de una gran capacidad de adaptación", y ha sabido superar "las peores jugarretas". "Han pretendido quitarla de en medio sencillamente quienes más interesados tenían que estar en mantenerla, porque es el soporte, la piedra básica del edificio", afirma con rotundidad.



Ayala es amigo de Molina "desde hace mucho tiempo" y asegura que "es un magnífico ministro de Cultura", que "se toma la cultura en sentido amplio y profundo". Ha llevado "la cultura española y en español por todo el mundo".



Este gran escritor, merecedor de premios como el Cervantes o el Príncipe de Asturias, asegura que "uno tiene que hacerse solidario con la vida que ha vivido, pero no puede asumirla como propia, sino como un espectáculo al que se asoma". "Lo vivido ahí está, y ¡adelante con lo mío!"



El lunes 16 de marzo, en la Biblioteca Nacional, de la que es presidente, será objeto de un homenaje oficial.