El secretario general del PSdeG y presidente de la Xunta en funciones, Emilio Pérez Touriño, ha asegurado que debe "tomar nota" del resultado electoral para "corregir errores y rectificar todo lo que haya que rectificar" con el objetivo de "seguir trabajando" por Galicia.



El PSdeG ha perdido un escaño y se ha quedado con 24 parlamentarios, mientras que el PPdeG ha conseguido 39, uno más que los 38 que da la mayoría absoluta. El BNG se ha quedado con 12, uno menos que hace cuatro años.



Tras anunciar que había llamado a su rival político para trasmitirle el "reconocimiento" y la "felicitación" por su victoria y su "deseo de que las cosas a partir de ahora transcurran de modo positivo, como Galicia se merece", Pérez Touriño ha pedido disculpas por "no haber podido llevar al partido" al "triunfo".



"Siento no haber podido llevar al partido a un triunfo en el que confié y que siempre pensé que Galicia necesitaba, para que volviera a encabezar un gobierno de progreso, de renovación y de cambio". No obstante, ha señalado que "la democracia es ganar y perder". "Los electores tienen la palabra y así lo reconocemos. Nosotros seguiremos sirviendo a Galicia con más intensidad si cabe", ha sentenciado.



El dirigente socialista compareció con una lona de fondo en la que se podía leer el lema de su campaña --'Touriño, o presidente'-- y arropado por su mujer y sus compañeros de partido, que no cesaron de aplaudirle y entre los cuales se podían ver numerosos ojos llorosos. A todos ellos agradeció su "apoyo" y "energía" y les garantizó que su "esfuerzo no fue vano". "Hicisteis de vuestro trabajo bandera de los valores del socialismo gallego", ha valorado.





Blanco: "A los gallegos no les gustan los sectarismos ni las imposiciones"



El Vicesecretario General del PSOE, José Blanco, cree que hay que recuperar la confianza de los gallegos tras su derrota electoral y asume un trabajo en la oposición durante los próximos cuatro años.



El líder socialista ha comentado algunas de las causas de la derrota en Galicia. "Hay que analizar nuestros malos resultados. Yo siempre he considerado que las elecciones había que convocarlas en octubre. Además, a los gallegos no les gustan los sectarismos ni las imposiciones (manifestó en una clara crítica a su socio de gobierno, el Bloque Nacionalista Gallego).





Touriño calificó su comparecencia de hoy como un acto "sólo" para "reconocer la victoria del PPdeG y de la democracia, debido a la amplia movilización", puesto que la participación electoral alcanzó una cifra histórica al superar el 70%.



Así, ha evitado responder a las preguntas de los periodistas, a los que aplazó a este lunes 2 de marzo, a la reunión de la Executiva Nacional del PSdeG, tras la cual "se hará una mayor evaluación y una reflexión más amplia".



Por último, el líder socialista ha enfatizado su "compromiso inalienable con Galicia" y ha reiterado que, tanto él como su partido, seguirán "trabajando con una ilusión renovada" por la Comunidad gallega. "Galicia se merece todo", ha concluido.



El BNG analizará "sus errores"



El candidato del BNG a la presidencia de la Xunta, Anxo Quintana, ha expresado su compromiso de analizar "los errores, que fue más de uno, y que llevaron a que su partido no cumpliera los objetivos marcados" en estas elecciones, pero ha asegurado que el BNG seguirá con su proyecto en un momento difícil porque "el compromiso es estar al lado de la gente".



Tras conocer que su partido había descendido de los 13 escaños actuales a 12, Quintana ha asegurado que hoy es "un momento para el recuerdo y de lamento por no haber conseguido los resultados" que quería el BNG, pero mañana "la preocupación es la gente de Galicia, que tiene que enfrentarse a una situación complicada".



A gritos de BNG, un centenar de militantes arroparon al candidato de esta formación, Anxo Quintana en su comparecencia ante la prensa donde ha comunicado que ya se había puesto en contacto con el presidente de los populares gallegos, Alberto Núñez Feijóo, para transmitirle sus felicitaciones por "su éxito de esta noche".



Por su parte, otras fuentes nacionalistas aseguraron que era "un mal dato", pero que no se trataba de "una catástrofe" y que "era el resultado de las elecciones legislativas que había que aceptar."



"A mí me gustaría que el resultado fuera otro" ha confirmado Quintana que se había mostrado "muy ilusionado" con las posibilidades de los nacionalistas en estas elecciones, que esperaban mejorar sus presencia el Parlamento gallego para poder consolidar el programa del BNG.



"Hicimos una gestión satisfactoria e importante para el país", ha considerado el portavoz nacional del BNG, pero la gente "decidió mayoritariamente que gobernase el PP y así hay que acatarlo como no podía ser de otra manera, así es la democracia", reflexionó un resignado Quintana.



A preguntas de los medios sobre la autocrítica en el partido y acciones a tomar, Quintana contestó de forma contundente que "en el BNG no va a pasar nada", aunque no quiso valorar de forma clara cual será ahora su posición dentro del partido.