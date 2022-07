El vicepresidente económico del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, ha defendido que las opiniones que se atribuyen al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, sobre la necesidad de abaratar el despido "no reflejan bien el documento del Banco de España".



En rueda de prensa, ha invitado a que "se lea la frase" y ha afirmado que "en ningún caso en la conferencia se hace referencia al abaratamiento del despido o al despido libre". De hecho, Solbes ha añadido que "más bien dice lo contrario".



Para el ministro, "se le han atribuido" a Fernández Ordóñez estas declaraciones a través de "concisos titulares de prensa".



Además ha sostendio que la reforma del mercado laboral debe ser planteada en el ámbito del diálogo social.



El modelo de contratación español es, dijo Solbes, de gran "complejidad" y, por lo tanto, una solución "simplista" como abaratar el despido "no explica la realidad" del modelo español que, además, no ha sido un obstáculo para la contratación durante muchos años. Por ello, cabe preguntarse, ha añadido, si la actual situación se debe al citado modelo o, más bien, a la actual situación económica.



La OCDE aboga por contratos y despidos "al menor coste posible"



Por su parte, el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Ángel Gurría, presente en la rueda de prensa, ha abogado por eliminar rigideces en la contratación, sobre todo en "un momento como el actual", para evitar pérdidas de empleo.



En este sentido, ha asegurado que los países con "mayor cintura" a la hora de facilitar los despidos a las empresas son los que menos afectados se han visto por la destrucción de empleo asociada a la actual crisis económica.



"Permitir que la contratación se pueda hacer con el menor número posible de trámites y al menor coste posible es algo que tiende a favorecer el crecimiento de empleo", dijo. "En la medida en que existe una mayor posibilidad de aceptar e incorporar más trabajadores al esquema, más beneficio para todos, sobre todo para los más vulnerables", ha defendido.



Para Gurría, "si el empresario siente que, al contratar, luego tiene posibilidad de licenciar al trabajador, lo que va a hacer es contratar más", ha añadido.



Los estímulos al empleo público y los paquetes de medidas estructurales puestas en marcha por España y por otros países "nos parecen bien" desde la OCDE, a pesar de que recordó su incidencia en el déficit público.