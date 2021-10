"Si queremos que el proyecto Afganistán concluya con éxito necesitamos más capacidades militares".



Ésta es el mensaje que ha lanzado el comandante en jefe del Mando Central en Afganistán, David Petraeus, en la clausura de la Conferencia de Seguridad que se ha celebrado este fin de semana en Múnich (Alemania).



En Europa se sabía desde antes de la victoria de Obama que esa sería la primera petición de la nueva Administración; el temor había quedado reducido a ver cómo lo iba a plantear.



Finalmente, todo ha sido más sencillo de lo que muchos habían temido y el compromiso ha consistido en una petición diferenciada, que no necesariamente implica el refuerzo de las tropas.



"Pido a todos los países que analicen si pueden elevar su contribución a ISAF", ha dicho Petraeus para añadir que no se trata únicamente del componente de combate de ISAF -nombre de la misión militar que lleva a cabo la OTAN en Afganistán-, sino que la aportación adicional puede ser de otro tipo.



Como ejemplo ha citado la necesidad de ampliar las capacidades logísticas, el número de helicópteros, aviones, de unidades de informaciones o equipos de tutores policiales.



Europa no quiere aumentar los efectivos



En las intervenciones previas, ante la conferencia o en los corrillos de prensa, algunos europeos ya habían dejado claro que no pensaban elevar sus efectivos humanos.



Así, por ejemplo, el ministro alemán de Defensa, Franz-Josef Jung, ha insistido en la necesidad de dar más importancia al componente civil de la reconstrucción y a la necesidad de "ganar los corazones" de la población.



El ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha asegurado que España está dispuesta a seguir con su contribución, pero subrayó que considera que los esfuerzos deben tener más carácter político que militar, que debe haber una "afganización".



Actualmente hay "un déficit político y un superávit militar que hay que equilibrar. España cree que hace falta un componente militar pero sostiene que la contribución española es suficiente".



Petraeus ha tranquilizado también los ánimos de los propios afganos y sus vecinos paquistaníes, quienes se habían quejado de los ataques indiscriminados estadounidenses y la falta de sensibilidad frente a la población local.



Falta de coordinación internacional



El presidente afgano, Hamid Karzai, ha hablado de detenciones y registros domiciliarios arbitrarios y el ministro de Exteriores paquistaní, Shah Mehmud Qureshi, ha sostenido que "la lucha contra el terrorismo no se gana en los campos de batalla sino en las aulas de las escuelas".



Karzai ha coincidido con otros ponentes que uno de los errores fundamentales de los últimos años en Afganistán que han posibilitado un incremento dramático de los ataques ha sido la falta de coordinación internacional.



A juicio de Karzai, el proceso de pacificación de su país no ha tenido una evolución positiva por errores fundamentales al comienzo, especialmente por no haberse ocupado los aliados de los santuarios terroristas a los que se replegaron los talibanes y Al Qaeda.



EE.UU. reconoce errores



Precisamente, el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, James Jones, ha reconocido durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, que la OTAN y la comunidad internacional han cometido errores con respecto a Afganistán.



Jones ha señalado que se reconocieron demasiado tarde los problemas en la región en su conjunto y se empezó demasiado tarde con la reconstrucción de la policía y el sistema jurídico.



"Nos centramos demasiado en el componente militar", ha dicho Jones, quien también ha reconoció que la coordinación internacional ha sido insuficiente y que no se ha hecho bastante en la lucha contra la droga.



Regreso de los talibanes moderados



El presidente afgano ha dicho que ahora vuelve a haber problemas graves en al menos diez provincias, todo por no haberse ocupado a tiempo de los santuarios y la financiación de los terroristas, y de no haber instruido a tiempo a la policía.



Karzai ha anunciado que invitará a los talibanes moderados a regresar al país y participar en la reconstrucción cuando pasen las elecciones.



También Petraeus ha tendido una mano a los talibanes moderados al subrayar que las fuerzas internacionales deben apoyar el proceso de reconciliación interna.



"Los que están dispuestos a reconciliarse son parte de la solución", afirmó el general para añadir que uno de los objetivos debe ser separar los dispuestos a la reconciliación de los irreconciliables, a los que "hay que matar o expulsar".