Los médicos que asisten a Eluana Englaro, la mujer italiana de 38 años que lleva 17 en estado vegetativo, han comenzado a reducir gradualmente los alimentos que le suministran a través de una sonda nagasogástrica que la mantiene con vida desde 1992, según informa el diario 'La Reppublica'. De esta forma, comienza la cuenta atrás para que muera, en unapara aprobar una ley exprés que impida aplicar la sentencia del Tribunal Supremo -que autoriza la suspensión de la alimentación de la paciente-, de modo que la muerte de Eluana no siente precedente de cara a una futuro Ley de Testamento Biológico.Según informa 'La Reppublica', el Gobierno de Berlusconi cuenta con, ya que, pasado ese periodo de tiempo, la falta de alimentación tendrá efectos irreversibles en Eluana.Aunque este jueves por la tarde ya estaba preparado el borrador del decreto , fuentes del palacio presidencial -el Quirinale- filtraron las dudas de Giorgio Napolitano a. Además, el presidente de la Cámara de Diputados,ante la aprobación de este decreto, que tanto rechazo ha causado en gran parte de la opinión pública. Algo que no implica, de momento y según afirma la prensa italiana, que Berlusconi vaya a ceder en sus esfuerzos por impedir la muerte de Eluana.La polémica que el caso de Eluana ha suscitado en el país transalpino ha llevado a los medios asobre el que está trabajando el Ejecutivo y que podría ser aprobado este viernes en el Consejo de Ministros.El texto señala quey fisiológicamente finalizadas a aliviar los sufrimientos, no pueden en ningún caso ser rechazadas por los sujetos interesados o suspendidas por parte de quien asiste a sujetos que no están en grado de valerse por sí mismos".