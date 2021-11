El padre de Eluana Englaro, la italiana de 38 años en estado vegetativo desde 1992 que espera en un clínica que se le retire la alimentación y la hidratación asistida que la mantiene con vida, ha pedido querodeen los últimos días de su hija.En unas declaraciones que recoge el diario "La Repubblica", Giuseppe Englaro ha pedido que. Giuseppe Englaro aseguró que no volverá a hacer declaraciones hasta que "termine todo".La familia Englaro ha instado a través de su abogado, Vittorio Angiolini, a que "el episodio final de esta tragedia se concluya con el silencio" y ha anunciado queEl silencio y la discreción han rodeado la primera noche de Eluana Englaro en la clínica "Quiete" de Udine, en el noroeste de Italia, donde en los próximos días un equipo de voluntarios procederá aa la mujer.Esta clínica, por su condición de sanatorio,para no dejarla morir en el país, a pesar de que el Tribunal Supremo autorizó el pasado mes de noviembre a desconectar la sonda naso-gástrica que la mantiene con vida desde que en 1992 sufrió un accidente de tráfico.Los médicos, enfermeros y responsables de la clínica mantienen un silencio total sobre el caso, respetando la petición de la familia, y agentes de policía vigilan tanto en el exterior del centro médico como en la puerta de la habitación de Eluana Englaro paraDurante la noche, un grupo de miembros del Partido Radical y de la asociación "Luca Coscioni" se manifestaron ante la clínica "Quiete" para pedir al Gobierno que apruebe una ley sobre el testamento vital.Se prevé que en estos días el centro médico de Udine se convierta en elpaís sobre el caso de Eluana Englaro con continuas manifestaciones de grupos a favor o en contra del "derecho a morir".Esta tarde está prevista unade la asociación "Giovanni XXIII" para pedir que se mantenga con vida a Eluana.El ministro de Sanidad de Italia, Maurizio Sacconi, ha anunciado que se ha pedido que se verifique "la idoneidad" de la clínica "La Quiete" de Udine, en el noreste del país, para saber si pueden desconectar a Eluana.En unas declaraciones a un programa radiofónico de la RAI, Sacconi ha explicado quey que "no se puede apartar la mirada de lo que está sucediendo"."Hemos pedido a la región de Friuli (a la que pertenece Udine) información sobre cómo está habilitada y qué terapias acoge la clínica 'Quiete', que es una casa de reposo", ha manifestado Sacconi.