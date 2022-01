Unasse han manifestado esta tarde por las calles de Sevilla para mostrar su solidaridad con la familia de la joven desaparecida hace una semana, Marta del Castillo , y expresar su deseo de que vuelva a casa sana y salva.La concentración, quedel barrio sevillano de Nervión y concluyó una hora después, ha sido convocado por usuarios de la red social de internet 'Tuenti' , a la que se han sumado familiares y vecinos de la joven, así como transeúntes que paseaban en estos momentos por las inmediaciones.Muchos de los participantes, la mayoría jóvenes, vestían camisetas con la fotografía de la joven, que también ha sido difundida en carteles que otros participantes mostraban a su paso por las calles de la capital andaluza.En el manifiesto, que ha sido leído junto al edificio donde reside la familia de la joven, se subraya el deseo de que Marta "esté cuanto antes con todos los suyos y que todo esto sea nada más que un pequeño gran borrón solucionado felizmente para todos". A través del manifiesto"."Todos nos sentimos felices de haber colaborado en esta actividad que ha unido a gente de muchos lugares de España, que no se conocían absolutamente de nada y que ahora, cuando llegue Marta a casa, esa unión tan fuerte que ha conseguido no termina aquí", asegura el manifiesto.Durante la concentración, el padre de la joven, Antonio del Castillo, ha dicho a los periodistas que sigue recibiendo numerosas llamadas de personas que aseguran haber visto a su hija, una información que él transmite, a su vez, a la policía, porque "para mí, todo lo que dicen tiene importancia y los llamo para comunicárselo aunque sean las dos de la madrugada"."La policía sigue trabajando de forma muy discreta, a lo mejor debe ser así, pero algo me tienen que decir porque yo, sabiendo que está por ahí", ha agregado entre sollozos. Se ha referido también a los amigos de su hija y ha asegurado que "quitando a algunos, el 99% están aquí, son muy buenas personas, unos chavales encantadores, que han estado desde el principio buscándola".Durante la manifestación, los participantes han coreado gritos como "Marta del Castillo, Sevilla está contigo", "Marta somos todos", "Libertad para Marta" y "Marta, te vamos a encontrar". La Peña Cultural Bética portaba otray algunos de los manifestantes han repartidos carteles con la imagen de la joven a los conductores de los vehículos que circulaban por la zona.La asociación de vecinos de la barriada Tartessos, donde reside la familia, tiene previsto convocar otra manifestación la próxima semana por el centro de la capital andaluza, según ha informado a los periodistas su presidente.