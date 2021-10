Ford anuncia las mayores pérdidas de su historia pero asegura no necesitar ayudas estatales

Los datos no son buenos pero la empresa se muestra optimista. El consorcio automovilístico estadounidense Ford ha perdido 14.571 millones de dólares (10.984 millones de euros) durante el 2008, lo que se convierte en su peor balance histórico. Las pérdidas son cinco veces mayor que en 2007, y sólo en el último trimestre del año Ford ha perdido 5.875 millones de dólares.



A pesar de las malas noticias, la compañía ha asegurado que no necesita ayudas del Gobierno y que mantiene su objetivo de volver a ser rentable en 2011.

"Continuamos realizando las acciones decisivas necesarias para reducir la producción y amoldarla a la baja demanda mundial, con el fin de reducir costes, lo que esperamos que nos permita disminuir de forma significativa nuestro 'cash flow' operativo negativo en 2009", ha explicado el consejero delegado, Alan Mulally.



En 2008 la multinacional norteamericana ha registrado una facturación de 146.300 millones de dólares (110.833 millones de euros), lo que representa una reducción del 15,1% en comparación con el ejercicio de 2007.



El año pasado Ford vendió un total de 5,4 millones de unidades, lo que supone un descenso del 17,5% respecto al año anterior.



Asimismo, Ford ha cerrado 2008 con una liquidez total de 24.000 millones de dólares (18.181 millones de euros), por lo que no necesita un crédito puente por parte del Gobierno de Estados Unidos.



Para el 2009, Ford prevé que el sector venda entre 11,5 y 12,5 millones de vehículos nuevos en Estados Unidos y entre 12,5 y 13,5 millones en Europa.

Asimismo, para el conjunto de 2009, la empresa prevé que el mercado automovilístico mundial caiga un 10%, aunque ha indicado que las políticas públicas adoptadas en diferentes mercados podrían mejorar los volúmenes de matriculaciones a finales de año.



Liquidez suficiente



El consejero delegado de Ford con sede en Dearborn, en el Estado de Michigan, Alan Mulally, ha señalado que la empresa cuenta con la suficiente liquidez para acometer su plan de negocio y las inversiones en nuevos productos.



También ha explicado que su compañía no necesita recurrir a financiación por parte del Gobierno de Estados Unidos a no ser que se produzca un fuerte retroceso de la economía o un acontecimiento significativo de la industria, como la suspensión de pagos de uno de sus competidores que provoque la interrupción de la base de suministro de su empresa.



Al mismo tiempo, Mulally ha resaltado que tanto Ford como la industria del automóvil se han enfrentado a fuertes caídas en los principales mercados del mundo en el cuarto trimestre del año, lo que ha tenido un impacto negativo sobre sus resultados de todo el ejercicio.



Por regiones



Por regiones, Ford registró unas pérdidas 330 millones de dólares (250 millones de euros) entre octubre y diciembre de 2008 en Europa, frente al beneficio bruto de 223 millones dólares (168,9 millones de euros) de 2007, mientras que facturó 7.600 millones dólares (5.757 millones de euros), un 27% menos.



En Norteamérica, la empresa perdió en el último trimestre 1.900 millones dólares (1.439 millones de euros), un 26% más, mientras que su facturación se situó en 1.700 millones de dólares (1.287 millones de euros), un 29% menos.



En Sudamérica, la firma obtuvo un beneficio bruto de 105 millones de dólares (79,5 millones de euros) en el último trimestre, lo que supone un descenso del 75%, mientras que en Asia-Pacífico perdió 208 millones de dólares (157,5 millones de euros), frente a los 10 millones de dólares (7,5 millones de euros) de beneficio de 2007.



Venta de su filial Volvo



Ford ha empezado estudiará ofertas sobre su filial sueca Volvo el próximo mes de febrero, según han informado al diario 'The Detroit News' fuentes cercanas a la situación, que señalaron que entre las empresas interesadas pueden encontrarse fabricantes chinos de vehículos.



Dichas fuentes indicaron que especialistas financieros de la compañía con sede en Dearborn, en el Estado de Michigan, se encuentran en Goteborg (Suecia), sede de Volvo, para llevar a cabo "una revisión estratégica" del fabricante europeo antes de su eventual venta a otras compañías interesadas.