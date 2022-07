Lista de los dirigentes abertzales detenidos el 23 de enero

La policía ha detenido a una decena de líderes de la izquierda abertzale esta madrugada en una operación dirigida por el juez Baltasar Garzón. Entre ellos, los siguientes:



Arantza Urkaregi

Amparo Lasheras

Aitor Bezares

Iñaki Olalde

Jose Ramón Etxebarria

Hodei Egaña

Imanol Nieto

Agurtzane Solabarria

Arantza Urkaregi, delegada del sindicato de la enseñanza STEE/EILAS en la Universidad del País Vasco, fue concejal de Euskal Herritarrok en Bilbao entre 1999 y 2003, año en el que encabezó la candidatura anulada de Herria Aurrera al ayuntamiento de Bilbao.También integró la lista, igualmente anulada, de ANV a las Juntas Generales de Vizcaya, por la circunscripción de Bilbao, en las pasadas elecciones locales.Desde entonces ha actuado en numerosas ocasiones como portavoz de ANV y de la izquierda abertzale.Así mismo, Urkaregi fue la coordinadora y portavoz del proceso asambleario que llevó a la fundación de Batasuna en 2001, aunque no formó parte de su Mesa Nacional.La portavoz de la plataforma Demokrazia 3 millones (D3M), Amparo Lasheras es periodista y lleva muchos años vinculada a la izquierda abertzale, integrando listas de candidaturas ilegalizadas. Este mes actuó como portavoz de la nueva plataforma abertzale, D3M , que reúne firmas para presentarse a las elecciones vascas.Aitor Bezares es parlamentario de las Juntas Generales de Álava desde 2007, cuando encabezó la candidatura de ANV por Vitoria, una de las listas de esta formación que no fue anulada por los tribunales.Iñaki Olalde, ex concejal de Salvatierra y ex juntero alavés por HB, es uno de los pocos integrantes de la última Mesa Nacional de la ilegalizada Batasuna que se encontraba en libertad.Jose Ramón Etxebarria fue miembro de la Mesa Nacional y parlamentario de Herri Batasuna y encabezó en 2003 la candidatura anulada de Autodeterminazioaren Bilgunea (AuB) a las Juntas Generales de Vizcaya. También fue uno de los integrantes del grupo de profesores despedidos de la Universidad del País Vasco que durante casi una década se concentró diariamente a las puertas del campus de Leioa (Vizcaya).Hodei Egaña cuenta con dos detenciones, en 2002 y 2007, por su presunta participación en actos de violencia callejera en Guipúzcoa y el pasado año fue llamado a declarar a la Audiencia Nacional como uno de los promotores del homenaje en San Sebastián al preso de ETA Iñaki De Juana cuando abandonó la cárcel.Imanol Nieto fue uno de los empleados contratados por el PCTV-EHAK, es considerado por Garzón como uno de los responsables en 2001 de la organización juvenil ilegalizada Haika y en 1998 ya fue detenido acusado de participar en actos de violencia callejera.Además, la policía ha registrado el domicilio de, aunque no lo ha detenido. Fue teniente de alcalde del primer ayuntamiento democrático de Bilbao tras el franquismo y portavoz de HB junto a Jon Idígoras en los años 80. En los últimos años había perdido protagonismo, hasta que la detención de la mayoría de los dirigentes'abertzales' le ha vuelto a situar en primera fila.