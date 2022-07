La Comisión Europea ha advertido a Rusia y Ucrania que este fin de semana tienen "la última oportunidad" para terminar con el conflicto del gas. Esta crisis, que se prolonga desde principios de año, ha dejado sin suministro de gas natural procedente de Rusia a varios estados miembros de la UE.



El ejecutivo comunitario ha manifestado que, caso de no llegar a un acuerdo, revisará sus relaciones con ambos países. Según el portavoz jefe de la Comisión, Johannes Laitenberger, la UE está dispuesta a evaluar, en ese supuesto, su su relación con Moscú y Kiev "puede continuar como hasta ahora".



"Consideraremos estos días como un test para juzgar si son o no socios creíbles", ha explicado el portavoz comunitario.



En la reunión prevista para este sábado en Moscú estarán presentes, en representación de los Veintisiete, el comisario europeo de Energía, Andris Piebalgs, y el ministro checo de Industria, Martin Riman.



De forma paralela, se verán las caras en la capital rusa los primeros ministros de Rusia y Ucrania, Vladimir Putin y Yulia Timoshenko.



Posible recurso ante los tribunales



La UE se ha mostrado dispuesta a colaborar para encontrar "soluciones creativas" al problema bilateral que llevó a Rusia a interrumpir el bombeo de gas a través de los gaseoductos ucranianos y ha recordado que cualquier solución debe ser aceptable por todas las partes.



"El gas debe empezar a fluir", ha manifestado Johannes Laitenberger. El portavoz jefe de la Comisión Europea ha advertido que, debido a la gravedad de la situación, existe la opción del recurso a los tribunales por el corte del suministro.



En cuanto a la evolución de los observadores internacionales desplazados a territorio ruso y ucraniano, el portavoz de Energía de la Comisión, Ferrán Tarradellas, ha indiciado que "sigue siendo la misma".



Tarradellas ha explicado que Rusia insiste en inyectar combustible en el paso de Sudzha, que debería salir por Orlovka, Uzhgorod y Moldova, mientras Ucrania ha asegurado que está lista para recibirlo, pero no a través de esa entrada, sino de Pisarevka y Valuyki.