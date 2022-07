Rusia ha convocado para el próximo sábado en su capital una cumbre de los países consumidores y de tránsito del gas ruso para solucionar la crisis de los suministros a Europa a través de Ucrania.



El presidente de Ucrania, Viktor Yushchenko, ha señalado que le parece bien la propuesta pero que la cumbre no puede celebrarse en Moscú porque carecería de imparcialidad. Yushchenko ha propuesto las ciudades de Praga o Bruselas para celebrar la cumbre.



"Puesto que Rusia está inmersa en el conflicto del gas, una cumbre de estas características no puede celebrarse en su país", ha señalado el comunicado del presidente de Ucrania.



El presidente ruso, Alexandr Medvédev, ha propuesto celebrar la cumbre en la reunión que ha tenido con los jefes de Gobierno de Eslovaquia, Robert Fico; Bulgaria, Sergei Stanishev, y Moldavia, Zinaida Greceani, los tres países más afectados por los cortes de gas a Europa.



"Pese a todos los esfuerzos de la parte rusa, al despliegue de observadores de la Unión Europea, pese a los acuerdos alcanzados, Ucrania no abrió la compuerta", ha dicho Medvédev en alusión a la negativa de Kiev de recibir gas ruso para su tránsito a Europa.



La portavoz del Kremlin, Natalia Timakova, ha afirmado que Ucrania, con la que el consorcio ruso Gazprom no tiene contratos de suministro para este año, también será invitada a la cumbre. Asimismo, Rusia también ha invitado a acudir a la cumbre al primer ministro checo, Mirek Topolanek. Por su parte, la Comisión Europea está estudiando la propuesta.



"Confío en que la reunión de Moscú permitirá hallar una salida a la situación creada y también evitar su repetición en el futuro", ha indicado el jefe del Kremlin, sin explicar si algún país europeo ha aceptado su propuesta de asistir a tal foro.



Medvédev aseguró que la situación del tránsito del gas ruso a Europa a través de Ucrania, paralizado por octavo día consecutivo, es ya un problema político, porque todos los requisitos técnicos ya han sido cumplidos.



"Es lamentable, porque esto hace que el conflicto, que se examinaba como económico, se convierta en político", ha indicado.



Europa como rehén de Ucrania



Según el líder ruso Rusia y Europa han resultado "rehenes del sistema de poder y de la crisis política que hay en Ucrania".



"Ucrania, como un Estado que aspira a la adhesión y a unas relaciones normales con la Unión Europea, debe tomar conciencia de su responsabilidad", manifestó.



Bulgaria, Eslovaquia y Moldavia, los países más dependientes del gas ruso, a su vez urgieron a Moscú y Kiev a que solucionen cuanto antes el problema del tránsito y advirtieron del riesgo de pérdida de confianza que corren Rusia y Ucrania.



"El mayor riesgo para Ucrania y Rusia es la pérdida de confianza", ha señalado Stanishev en otra reunión, con el jefe del Gobierno ruso, Vladímir Putin, y añadió que la disputa entre Moscú y Kiev "no debe convertir en rehenes a terceros países".



También Putin acusó a Ucrania de especular con su situación de país de tránsito y declaró que "la Comisión Europea podría ejercer más influencia" sobre Ucrania para "garantizar los intereses de los miembros de la Unión Europea".



Continúa la guerra del gas



Los unos le echan la culpa a los otros. El acuerdo para reanudar los suministros a Europa fue bloqueado por segundo día consecutivo por las disputas ruso-ucranianas en medio de la creciente preocupación de la Unión Europea.



Gazprom ha denunciado que Ucrania mantiene cerrados sus gasoductos para el flujo del gas y que la estatal ucraniana Naftogaz ha vuelto a negarse a recibir carburante para su tránsito con destino a Moldavia, Eslovaquia y los Balcanes.



La compañía ucraniana, a su vez, mantuvo que los suministros no se reanudan debido a que la ruta escogida por Gazprom afecta al abastecimiento interno de carburante a cuatro regiones de Ucrania.



Por su parte, Durao Barroso, presidente de la Comisión asegura que denunciará a las empresas gasistas si no cumplen el acuerdo del martes. Barroso considera "inaceptable" e "increíble" que los suministros sigan cortados después de que Bruselas lograse la firma de Moscú y Kiev para reanudarlos.



1.000 millones de pérdidas



El presidente ruso ha exigido al Gobierno que reclame en los tribunales a Ucrania los más de mil millones de dólares que Gazprom ha perdido debido al bloqueo del tránsito de gas.



El líder ruso hizo esta declaración después de que el presidente de Gazprom, Alexéi Miller, le informara de que la compañía había dejado de facturar unos 1.200 millones de dólares por la guerra del gas con Ucrania.



"Nuestro país no se puede permitir perder semejantes sumas. Basta de regalar, hay que contabilizar bien las pérdidas y reclamar ese dinero a los culpables de la situación", ha señalado el jefe del Kremlin.