El primer ministro de Rusia, Vladimir Putin, ha ordenado la reducción de los suministros de gas en la frontera con Ucrania en el mismo volumen en que el carburante ruso "ha sido robado" en el vecino país en su tránsito hacia Europa.



El jefe del Gobierno ha aceptado la propuesta del presidente de Gazprom, Alexéi Miller, de reducir los suministros en la frontera de Rusia y Ucrania "en el mismo volumen en que ha sido sustraído -65,3 millones de metro cúbicos- y, en adelante, de recortar según el volumen de gas robado diariamente", ha informado la agencia Interfax.



"Bien, de acuerdo. Redúzcalos a partir del día de hoy. E informe a los socios europeos y a la Comisión Europea de la situación creada", ha dicho Putin, citado por la agencia rusa.



El primer ministro ha recibido a Miller en su residencia de campo de Novo-Ogariovo, donde fue informado acerca de la situación que afecta el tránsito del gas ruso por el territorio de Ucrania, por donde pasa cerca del 80% de las exportaciones de carburante a Europa.



El jefe del Gazprom ha comunicado a Putin que el consorcio gasístico ruso adoptará medidas para compensar las pérdidas de los consumidores europeos debido que no están recibiendo los volúmenes de gas contratados.



En particular, Miller señaló que aumentará el bombeo de gas a los consumidores europeos a través de Bielorrusia y Polonia, así como por Turquía, por el gasoducto "Blue Stream".



Una deuda de más de 600 millones de dólares



Ha añadido que además Gazprom comprará combustible en el mercado para compensar a los consumidores europeos la merma en los suministros, gasto que -remarcó- deberá pagar la gasística estatal ucraniana Naftogaz, responsable del tránsito del carburante ruso por el territorio de Ucrania.



"Ucrania roba gas ruso cada vez en mayor volumen", ha afirmado Miller, citado por la agencia oficial rusa Itar-Tass, al informar a Putin.



Ha agregado que el vecino país tiene ya una deuda de más de 600 millones de dólares con Gazprom y ha advertido: "Si esto continua así, si Ucrania sigue robando el gas ruso, muy pronto su deuda será de miles de millones de dólares".



Gazprom suspendió el 1 de enero el suministro de gas a Ucrania al no ponerse de acuerdo con Naftogaz sobre el precio de su carburante en 2009 y las tarifas de su tránsito por territorio del vecino país.



A la vez, acusó a Naftogaz de desviar el carburante exportado por su territorio a Europa e incrementó el bombeo a través de Bielorrusia y Turquía para compensar el presunto robo de gas.



Antes de romperse las negociaciones, el 31 de diciembre pasado, Moscú proponía a Ucrania elevar el precio del gas de 179,5 dólares por mil metros cúbicos en 2008 a 250 dólares en 2009, manteniendo la tarifa de tránsito en 1,7 dólares para el transporte de cada mil metros cúbicos a cien kilómetros de distancia.



Kiev pedía mantener el precio de 2008 y cómo máximo aceptaba su aumento hasta los 235 dólares si también subía la tarifa de tránsito.



La UE rechaza mediar en el conflicto



Por su parte, los países de la Unión Europea han rechazado este lunes mediar en el conflicto del gas natural entre Rusia y Ucrania y han pedido a ambas partes una solución inmediata que garantice el suministro a Europa.



Una reunión de embajadores adjuntos de los Veintisiete países comunitarios ha respaldado los esfuerzos de la presidencia checa de la UE y de la Comisión Europea de convencer a Moscú y Kiev para que solucionen el conflicto "inmediatamente", han indicado fuentes checas.



Una misión de la UE se reunirá entre este lunes y el miércoles con delegaciones de Rusia y Ucrania para analizar el conflicto, que comenzó cuando el gigante ruso Gazprom cortó el suministro a Ucrania el pasado día 1 por un desacuerdo sobre el precio.



El conflcito está provocando problemas en el envío de gas a Europa. Rumanía, Polonia y los países bálticos vieron reducido el suministro los días precedentes y Grecia ha reconocido este lunes que ha dejado de recibir un tercio del gas habitual.



Además, los países comunitarios han coincidido este lunes en que "la UE no quiere ser un mediador" en esta disputa, e insistieron a ambas partes a que respeten los contratos vigentes para el suministro y transporte de gas, han añadido las fuentes.