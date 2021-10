El presidente electo de Estados Unidos, Barak Obama, ha dado a conocer este sábado su plan de recuperación económica, que tiene como objeto principal la creación de 3 millones de empleos, la mayoría de ellos en el sector privado.



Obama ha adelantado algunos aspectos del programa durante su discurso semanal a través de radio e internet y ha asegurado que el crecimiento económico y el empleo son una prioridad para el próximo gobierno norteamericano.



En su discurso, Barak Obama ha asegurado que, ségún muchos expertos, "si no actuamos de manera rápida y audaz podríamos ver una caída económica mucho más profunda que podría conducir a un desempleo de dos dígitos y a ver alejarse cada vez más el sueño americano".



Por esa razón, el presidente electo ha afirmado que Estados Unidos requiere un Plan de Recuperación e Inversión que cree empleos a corto plazo y que, a largo plazo, "estimule el crecimiento y la competitividad".



Según ha adelantado Obama, el principal objetivo será la creación de 3 millones de empleos, de los que el 80% serán del sector privado.



Apuesta por las energías renovables



Para ello, el equipo económico del presidente electo confiará en la producción de energías renovables. "Para que la gente vuelva a trabajar hoy así como para reducir nuestra dependencia del petróleo extranjero mañana duplicaremos la producción de energía renovable y renovaremos edificios públicos para que sean energéticamente más eficientes", ha manifestado.



El plan contempla otras inversiones a largo plazo en infraestructuras, la informatización del sistema de atención sanitaria, la modernización de aulas, laboratorios y bibliotecas, así como la oferta de incentivos fiscales a los trabajadores.



Barak Obama ha anunciado que el Plan de Recuperación e Inversión debe diseñarse "de una nueva manera; no podemos caer en la vieja costumbre de Washington de lanzar dinero sobre el problema".



Presentación a los congresistas



Obama tiene previsto reunirse este lunes con líderes demócratas y republicanos del Congreso con el fin de presentarles el plan de estímulo económico.



Será su primer encuentro con congresistas tras la victoria electoral del 4 de noviembre. Los demócratas espera aprobar el plan poco después de la investidura, que tendrá lugar el 20 de enero.



"Los problemas que afrontamos aquí no son problemas demócratas o problemas republicanos: estos son problemas de Estados Unidos y debemos unirnos como norteamericanos para encararlos con la urgencia que exige este momento", ha dicho Obama durante su intervención radiofónica. También ha urgido a los congresistas a actuar con celeridad para aprobar cuanto antes sus planes.



Según algunos analistas, el Plan de Recuperación e Inversión podría costar entre 650.000 y 750.000 millones de dólares, aunque otros expertos elevan la cifra hasta el billón de dólares.