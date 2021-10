"Hoy he estado durmiendo en la calle Omar al Muqtar, justo al lado de la playa de Gaza. Entre las tres y las seis de la madrugada, han estado bombardeando edificios a unos 500 metros de allí.. Hemos salido a la calle con la prrimera luz del día y verificamos que había sido bombardeada la sede del Consejo de Ministros, el Ministerio de Justicia y varias agencias de cambio de dinero en el centro de ciudad.Luego nos hemos dirigido a la sede de la agencia palestina de noticias y por el camino hemos comprobado que. Desde ayer ni siquiera puedo encontrar tabaco. Fuera de los bares de los dos únicos hoteles que quedan abiertos, sólo encontramos un par de(establecimientos árabes de cómida rápida) chocolatinas y galletas en muchas ocasiones caducadas. Y cada vezy luego hacer pan.En el edificio de agencia, desde la plata 14ª, hemos visto con total claridad hacia las tres de la tarde cómo dos F-16 sobrevolaban Jabalia y bombardeaban el campo de refugiados. Posteriormente nos han informado de que uno de los líderes de Hamás ha fallecido víctima del bombardeoHemos hablado con con director del hospital de Shyfa y nos ha dicho quedesde el inicio de los ataques. Ayer vivimos lamentablemente en directo la muerte en la UCI del hospital Kamal Adwan del doctor Hiyat, de 32 años. Viajaba en una ambulancia junto a un camillero, una enfermera y el conductor. Sólo el conductor ha sobrevivido.a los heridos.Hoy he visto por primera vez personas que trataban de abandonar sus casas, pero no sabemos adónde van ya que no hay ningún lugar seguro en la Franja de Gaza".Alberto Arce tiene 32 años yadonde llegó hace unas semanas para hacer un documental. Ante la ausencia de periodistas occidentales en Gaza, Arce está contando a RTVE.es lo que está viendo desde que el sábado Israel comenzó sus bombardeos.