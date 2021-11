El año comienza con la subida de la luz, el teléfono y los transportes, aunque baja el gas

A partir del 1 de enero, como cada año, subirán las tarifas de los servicios básicos, como luz, transporte y teléfono, entre otras. No obstante, el gas natural se librará de la subida de la factura esta vez.



El Gobierno subirá las tarifas de la luz para consumidores domésticos una media del 3,4% a partir del primero de enero. Así, la tarifa mensual de la electricidad se incrementará en 1,12 euros para el consumidor doméstico medio, en el que se engloban cerca de 25 millones de hogares.



Mientras, el gas natural será más barato con el comienzo del año. En concreto, las tarifas de último recurso para los consumidores domésticos se abaratarán en 1,5 euros al mes.



Telefónica también sube sus tarifas. Así, los usuarios verán como se incrementa el coste de las llamadas metropolitas, provinciales e interprovinciales, así como las de los números 902 y la tarifa de internet.



Por ejemplo, las llamadas metropolitanas suben de lunes a viernes de 1,37 céntimos por minuto a 1,44, y el establecimiento de llamada sube 0,3 céntimos. En el caso de Internet, el minuto costará entre semana 2,55 céntimos, frente a los 2,41 euros vigentes en 2008.



1 céntimo más para mandar una carta



En el caso de los envíos postales, Correos tiene prevista una subida media del 2,66% y un incremento de 1 céntimo en el producto más utilizado: la carta nacional ordinaria.



Así, las cartas y tarjetas postales nacionales requerirán un franqueo de 0,32 euros (en lugar de 0,31 euros) si son normalizadas con un peso de hasta 20 gramos; se mantiene la tarifa de 0,43 euros si pesan entre 20 y 50 gramos.



Sube el tren y el peaje de la autopista



También suben los transportes. Los billetes de Renfe se incrementarán desde el jueves un 6,28% en Cercanías, los de Media Distancia lo harán un 4% y el AVE y Larga Distancia, un 4%. Viajar por las autopistas de peaje que gestiona el Estado costará de media un 4,46% más.



En Madrid, por ejemplo, se ha aprobado una subida media del 4,93% en el precio del transporte público. El billete sencillo seguirá costando un euro, mientras el combinado sencillo para Metro y Metro ligero pasa de 1,90 a 2 euros.



El Metrobús de 10 viajes pasará de los 7 euros actuales a 7,40 (5,71% de subida), al igual que el de Metrosur, Metronorte, Metroeste, TFM y Metro Ligero.



Suben las pensiones y el salario mínimo interprofesional



El Gobierno ha acordado subir las pensiones un mínimo del 2,4% (la inflación registrada en noviembre), aunque las prestaciones mínimas para los que viven solos y tienen bajos ingresos crecerán el 6,4%.



La pensión de jubilación ascenderá a 561,55 euros para mayores de 65 años y a 524,28 para los que no rebasen esa edad y las de viudedad se revalorizarán el 5,84% (a 651,63 euros) para las que no tengan cargas familiares y el 7,22% (a 421,41 euros) para las que tengan menos de 60 años.



Si los perceptores tienen cónyuge a su cargo, las de jubilación mínimas suben el 5,8% (696,16 euros), mientras que las del seguro obligatorio de vejez e invalidez crecen el 3,4%.



La pensión media en 2009 estará en 741,62 euros.



Asimismo, el Ejecutivo ha aprobado un incremento del Salario mínimo interprofesional (SMI) del 4%, que pasa de 600 a 624 euros al mes.