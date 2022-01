La, ha expresado su satisfacción "general" por elque planea el Gobierno, ya que a su juicio va a resultar "muy positivo" para Madrid, según ha manifestado tras reunirse en el Palacio de la Moncloa con elLa presidenta madrileña se ha mostrado satisfecha con la reunión -que-, dado que Zapatero le ha garantizado que se mantendrá el, pactado por unanimidad entre las 15 comunidades autónomas de régimen común, y porque se va a tener muy en cuenta la evolución de la población, algo que beneficia a Madrid.El nuevo modelo mantendrá la "solidaridad" que está reconocida en la Constitución y que ha dado "buenos resultados", de forma que "las comunidades que tienen más dificultades económicas van a recibir ayuda por parte de quienes más aportan, como la Comunidad de Madrid", ha dicho Aguirre.También ha indicado que el presidente le ha dado garantías de quea distribuir entre todas las comunidades y de que "ninguna comunidad autónoma va a perder respecto a lo que tiene en estos momentos".La actual población de la Comunidad de Madrid y su evolución desde 1999, el año base del modelo de financiación vigente, hasta la actualidad, va a tener un reconocimiento en el nuevo modelo de financiación, según la presidenta madrileña, que ha resaltado que la sanidad, la educación, los servicios sociales y el transporte no cuestan lo mismo para los cinco millones de madrileños, que contempla el modelo actual, que para los, que hay en la actualidad.Aguirre ha precisado que, en el nuevo modelo, la sanidad, la educación y los servicios sociales tendrán un mínimo común para toda España, pero el catálogo no incluirá la justicia o la seguridad.Además, ha señalado que en el nuevo modelo de financiación,de los españoles y no va a ser penalizada por este motivo.Ha detallado que el Gobierno prevé enviar el documento sobre el nuevo modelo a las comunidades autónomasantes de pactarlo en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que probablemente convocará el próximo mes de enero.Por su parte, el Gobierno ha estimado en un comunicado que "carecen de fundamento las críticas" lanzadas en las últimas horas por dirigentes del PP y de algunas comunidades autónomas gobernadas por el principal partido de la oposición, ante el encuentro mantenido el pasado sábado entre Rodríguez Zapatero y el presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla.La intención del presidente del Gobierno escon el resto de los presidentes de las comunidades autónomas y que el nuevo modelo de financiación sea aprobado con consenso y diálogo entre todas ellas.