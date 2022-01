CC.OO. aprueba el informe de Fidalgo

CC.OO. aprueba el informe de gestión de Fidalgo con el 55,6% de los votos a favor

El IX Congreso Confederal de CC.OO. ha aprobado el informe general de gestión presentado por el líder del sindicato y candidato a la reelección, José María Fidalgo, por 547 votos a favor (55,65%), 198 votos en contra (20,14%) y 238 abstenciones (24,4%). Entre éstas últimas se encontraba la de su rival por la Secretaría General, Ignacio Fernández Toxo.



En total, han votado 983 delegados de los 1.001 que asisten a este Congreso y que esta tarde deberán elegir entre Fidalgo y Toxo a su líder para los próximos cuatro años.



Fidalgo se enternece



Fidalgo comenzó y acabó su discurso ante el plenario proclamando su amor por el sindicato y por sus militantes y orgulloso de ser el dirigente de CC.OO y de lo conseguido en estos años.



"Me siento absolutamente tranquilo y siento una carga enorme de autoestima por ser el secretario general de esta Comisión Ejecutiva, en este mandato y con estos logros. Votad lo que queráis, pero no olvidéis este mensaje, porque os quiero mucho y soy un buen consejero", ha declarado Fidalgo.



El secretario general saliente de CC.OO. ha destacado la labor de los delegados sindicales que "se patean" las empresas ("hay que aplaudirles a rabiar", ha dicho) y ha advertido de que los tiempos son difíciles y que los trabajadores deben saberlo.



"Hay que advertir a los trabajadores de lo que viene, por lealtad y porque tendremos que ir con gabardina una temporada muy larga, porque va a llover", ha subrayado Fidalgo, que ha recordado que el informe presentado no es el suyo, sino el de "toda la dirección saliente" de este Congreso.