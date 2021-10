Elde conflicto colectivo presentada por el sindicato CCOO contra la empresa José Manuel Pascual en relación al uso obligatorio entre enfermeras y auxiliares de laSegún la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, esta ropa de trabajo la lleva usando dicho colectivo desde hace al menos 15 años, sin que hasta el conflicto planteado por trabajadoras de lase haya planteado queja o denuncia alguna en los siete centros hospitalarios con los que cuenta la empresa en Andalucía.También afirma que elni un problema en materia de salud laboral.El sindicatoen la que falla a favor de la dirección de las Clínicas Pascual.El secretario de Sanidad de CC.OO. en Cádiz, José Antonio Aparicio, se ha mostrado "sorprendido", según ha declarado a EFE, por el contenido de la sentencia del TSJA, ya que no encuentran "ningún argumento" en la misma que les lleve a la conclusión de que el empresario Jose Manuel Pascual "no esté generando discriminación hacia las mujeres"."No intentamos decir al empresario qué tipo de uniforme tiene que utilizar en sus centros, pero consideramos que el vestuario que se elija no debe representar un agravio ni una agresión hacia las mujeres, y el actual lo es", ha apuntado Aparicio.Ha recordado que incluso, por lo que entiende que el TSJA "se ha equivocado".¿Qué te parece esta medida? Opina en 'La noche, en 24 Horas'