Obama promete medidas "drásticas y atrevidas" contra el cambio climático

El presidente electo de EE.UU, Barack Obama, ha prometido adoptar medidas "drásticas y atrevidas" contra el cambio climático una vez llegue a la Casa Blanca el próximo 20 de enero.



Obama y el vicepresidente electo, Joe Biden, se han reunido en Chicago, donde el futuro presidente prepara su llegada al poder, con el ex vicepresidente de EE.UU y premio Nobel de la Paz Al Gore para tratar sobre cómo estimular la economía mediante la puesta en marcha de políticas medioambientales y energéticas.



En unas breves declaraciones a la prensa tras la reunión, Obama ha afirmado que el objetivo de la reunión fue "escuchar y aprender" de Gore y el trabajo que el ex vicepresidente ha desarrollado en favor del medio ambiente.



En una aparente crítica a la Administración actual del presidente George W. Bush, que puso en duda que el cambio climático existiera o estuviera causado por las actividades humanas, el futuro mandatario aseguró que "se acabó el momento de los retrasos, se acabó el momento de rechazar" lo evidente.



"Los tres creemos lo que los científicos llevan contándonos años, que se trata de una cuestión urgente y de seguridad nacional y que debe tratarse de manera seria. Eso es lo que pretendo que haga mi Gobierno", ha añadido el presidente electo.



Cambio climático: no sólo un problema, también una oportunidad



Obama ha afirmado que, aunque el cambio climático es un problema serio, también representa una "oportunidad". Dentro del plan que perfila para la recuperación económica del país, que atraviesa por una grave crisis, el presidente electo estudia fomentar la creación de empleos que estimulen un replanteamiento de cómo se usa la energía.



También pretende, ha asegurado, "pensar cómo mejoramos la eficiencia, para hacer que nuestra economía sea más fuerte, estemos más seguros, reduzcamos nuestra dependencia del petróleo extranjero y seamos competitivos durante décadas al tiempo que salvamos el planeta".



"No vamos a dejar pasar esta oportunidad", ha prometido Obama, que se ha comprometido a colaborar para ello tanto con republicanos como demócratas, empresarios y personalidades como Gore, "todo el mundo que tenga algo en juego en este asunto, y ésos somos todos".