Betancourt visita Colombia por primera vez desde su liberación

La ex candidata presidencial colombiana Íngrid Betancourt, rehén de las FARC rescatada el pasado julio en una operación militar , ha llegado este domingo a Bogotá en lapara promover una fundación en pro de los secuestrados por esa guerrilla en Colombia.El viaje es el primero que la ex cautiva hace a su país desde que fuera arrebatada a los rebeldes junto a tres estadounidenses y once militares y policías colombianos, grupo que estuvo de más de seis años a casi diez en manos de los insurgentes. Esta semana ha visitado España para participar en un acto para exigir la liberación de los secuestrados. Betancourt llegó procedente de París en una aeronave de Air France que aterrizó en el aeropuerto bogotano de "Eldorado" pasadas las 16.00 hora local (21.00 GMT).Una fuente de la embajada de Francia en Colombia ha asegurado que la única actividad en Bogotá que conoce de la ex rehén es una reunión con la prensa que tiene previsto ofrecer esta misma noche.En París, el presidente de la Federación de Comités de Apoyo a Íngrid Betancourt, Olivier Roubi, ha señalado que la ex rehén viajó a Colombia para una gira por la región.La premiada con el Príncipe de Asturias con fines de canje que siguen en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), entre civiles, militares y policías, algunos de ellos con casi once años en cautividad.La colombo-francesa y los otros catorce rehenes fueron rescatados el pasado 2 de julio en la "Operación Jaque", lanzada por las Fuerzas Militares colombianas en el departamento selvático del Guaviare, en el este.