El ex preso etarraal tribunal de magistrados de Belfast, pero ha salido del juzgado sin declarar porque no había intérprete de inglés a español, según informa RNE, que añade que la audiencia podría reanudarse en unas horas cuando se encuentre a un traductor.De Juana Chaos ha estado en el Juzgado algo menos de una hora, después ha salido acompañado por su esposa -Iratxe Aranzábal-, su abogado -Kevin Winters- y otras dos personas, junto a los que ha subido a un coche, según informa Europa Press.Iñaki De Juana ha acudido al Tribunal una semana después de emitirse la orden de busca y captura dictada por la Audiencia Nacional tras su ausencia de la comparecencia a la que debiera haber asistido como imputado por un supuesto delito deEn la entrada habíacon pancartas dobladas que aún no habían desplegado. Una de ellas había sido vista en Belfast con él, según fuentes del entorno.En la sala donde se iba a celebrar la vista estaban el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Juan Antonio García Casquero; y William Frazier, presidente de FAIR (Families Acting for Innocent Relatives), asociación de apoyo a las víctimas del IRA.De Juanaque ha contratado para su defensa, Kevin R. Winters & Co, una firma con un amplio historial en los procesos judiciales relacionados con el conflicto del Ulster.La comparecencia llega seis días después de la orden emitida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y tres meses después de la salida de De Juana de la cárcel, momento tras el cual ha estado viviendo en entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda.Al respecto, De Juana tendría interés en canalizar desde Irlanda del Norte su participación en el proceso que le ha abierto la Justicia española por un supuesto delito de enaltecimiento del terrorismo durante el homenaje que recibió en San Sebastián tras su salida de prisión el pasado 2 de agosto.No obstante, el despacho que representa a De Juana ha trasladado al juez Velasco que misiva que se leyó en su nombre , en la que se elogiaba la figura del ex dirigente de ETA Domingo Iturbe Abasolo, 'Txomin', y se reproducía su expresión 'Aurrera bolie' ('adelante la pelota'), interpretada como 'adelante la lucha armada'.Además, el escrito destacaba la intención de De Juana de permanecer en Belfast, donde se cree que pasa la mayor parte del tiempo desde que abandonó la prisión, y declarar por escrito en el nuevo proceso abierto contra él.Desde su partida a las islas, los medios de comunicación británicos e irlandeses se han hecho eco de la presencia del etarra y de sus contactos con antiguos dirigentes del IRA, como el ex dirigente James Monaghan, conocido como uno de los 'Tres de Colombia' y huido desde que en 2004 fuese condenado por facilitar entrenamiento a los rebeldes de las FARC.Así, durante su estancia en Dublín, De Juana se hospedó en la casa del antiguo líder activista norirlandés, según él mismo reveló en la solicitud de pasaporte que finalmente la Embajada de España en Dublín le denegó hace dos meses.