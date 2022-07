Las familias de Izquierda Unida no han logrado un acuerdo sobre el nuevo coordinador general de la coalición en la primera jornada de su trascendental IX Asamblea y prolongan las negociaciones durante la madrugada para tratar de pactar, agotando los plazos, un sustituto de Gaspar Llamazares.



Además, a las tres grandes familias que aspiraban al liderazgo (el Partido Comunista, los "llamazaristas" y la llamada Tercera Vía o N-II), se han sumado otras dos candidaturas, la del alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo (radical), y la de un sector crítico del PCE, que según la agencia Servimeda, también ha conseguido los avales necesarios (5% de los 790 delegados).



Esta última lista puede estar encabezada por el coordinador general de IU en Murcia o el de Baleares, según TVE. Los tres principales candidatos (Inés Sabanés, del sector "llamazarista"; Cayo Lara, del PCE; y Joan Josep Nuet) seguían planteándose seguir adelante hasta la votación para elegir al nuevo coordinador, prevista para las 13.30 horas de este domingo.



No obstante, los candidatos se han mostrado dispuestos a retirarse si se encuentra un candidato de consenso. Al margen del líder, todos los sectores parecen estar de acuerdo es en la designación de una dirección representativa y proporcional a su peso dentro de la organización, que evite en lo posible los enfrentamientos fratricidas de los últimos años. Lo que ha quedado descartado es una dirección colegiada, como había propuesto el PCE.



Su enmienda en ese sentido ha sido rechaza por el plenario. No obstante, queda por dilucidar qué competencias tendrá el nuevo coordinador general, que podría ver mermadas su atribuciones.



Empate entre 'llamazaristas' y PCE



Además, las votaciones de esta madrugada han puesto en evidencia que el PCE, aún siendo mayoritario, no cuentan con apoyos suficientes para designar a un candidato por su cuenta.



Uno de sus principales objetivos, censurar la gestión de Gaspar Llamazares en el documento político de la Asamblea, ha salido adelante por los pelos. De hecho, la enmienda de los "llamazaristas" para bloquear la inclusión de esas críticas de los comunistas no prosperó, pero logró un empate: un chasco para el PCE, que confiaba en una mayoría amplia.



No obstante, el documento político discutido en comisiones durante toda la tarde salió prácticamente consensuado a excepción de esa parte que acusa a IU de haber realizado una política "plegada y subalterna" al PSOE. El PCE también acusaba a Llamazarse de haber acaparado toda la presencia de la formación en los medios de comunicación y de haber concentrado la actividad en torno a un grupo parlamentario "débil y en coalición" con Iniciativa per Catalunya-Verds.



Finalmente, el plenario de la Asamblea rechazó mayoritariamente dos enmiendas para convertir la Internacional en el himno oficial de IU, y otra para oficializar la celebración de un cónclave asambleario anualmente.



IU llega a este fin de semana en un momento crítico, después de que en las pasadas elecciones generales obtuviera algo menos de un millón de votos lo que significó quedarse con sólo dos escaños (el de Llamazares y el de Joan Saura, de ICV) pese a ser la tercera fuerza política del país.



Ello llevó a Llamazares a anunciar su dimisión la misma noche electoral y la convocatoria de esta Asamblea. El ahora candidato Nuet, encargado de dirgir la Comisión Unitaria que ha preparado el cónclave, ya advirtió de que, si ésta no sale bien, "seguramente sería la última".