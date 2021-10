Moratinos dice que no irán más tropas a Afganistán porque España "ya ha pagado un precio muy alto"

El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha admitido que quizá sea necesario hacer "un nuevo esfuerzo militar" en Afganistán, pero ha asegurado que España no contribuirá al mismo porque ya "ha pagado un precio alto en vidas humanas".



Moratinos ha hecho esa afirmación en la 54 Asamblea Parlamentaria de la OTAN que se celebra en Valencia, donde ha pronunciado una conferencia sobre la seguridad en el norte de África.



El ministro ha asegurado que España "mantendrá inalterado su firme compromiso con Afganistán en todas sus facetas", incluyendo la participación militar. Pero, a preguntas de uno de los participantes, ha reiterado que el Gobierno "no contempla aumentar su contingente militar en Afganistán, y lo decimos sin ningún tipo de complejo ni de sensación de no contribuir de forma significativa y sustancia al futuro de Afganistán".



El ministro, quien ha afirmado que sobre este tema se ha creado un "falso debate", ha declarado: "es necesario que haya fuerzas armadas, es necesario quizás hacer un nuevo esfuerzo militar, pero en la alianza somos un número importante de países, cada uno puede contribuir de una manera seria y creo que nuestro país ha pagado ya un precio alto en vidas humanas".



Asimismo, ha defendido la contribución en española a la reconstrucción del país asiático con 200 soldados desplazados a la zona, una contribución económica "elevada", con medidas como los 1,5 millones de euros que el Consejo de Ministros aprobó destinar para la organización y el desarrollo de las elecciones en Afganistán.



"Para el éxito de nuestra misión en Afganistán no basta con la lógica militar o el progresivo esfuerzo de la Alianza, sino que debemos mantener un enfoque global, que incluya la dimensión de la cooperación, y optimizar las sinergias de los actores internacionales", ha declarado.



Se ha mostrado convencido de que los avances "son posibles si se progresa paralelamente en los ámbitos de seguridad, desarrollo y buen gobierno, y sobre todo, si los propios afganos y sus instituciones asumen el protagonismo y la responsabilidad en todo el proceso".



En este contexto, ha defendido que el "nuevo objetivo esencial que debe plantearse como prioritario es la organización y el desarrollo eficaz y positivo de las elecciones de 2009" y ha señalado que es un reto que la OTAN y la comunidad internacional "tienen que ganar".



"Disponemos ya de una estrategia y de unos objetivos que están fijados y de lo que se trataría, sobre todo, es de hacer un seguimiento y una evaluación constante y actualizada de esos objetivos", ha mantenido, y ha apuntado que para ello es "fundamental la labor de Naciones Unidas, a las que se debe apoyar sin restricciones en su tarea de coordinación general".



Mayor presencia en África



En la reunión de la OTAN en Valencia también se ha sabido que las Fuerzas Armadas Españolas extenderán su presencia a diferentes países del este, oeste y sur de África ante la "preocupación" que existe por la "evolución negativa" que podría tener la inmigración ilegal, el tráfico de drogas y el terrorismo.



El secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, ha informado sobre estos planes de expansión del fuerzas militares españolasy ha incidido en la necesidad de "profundizar" en el diálogo con determinadas naciones africanas. Según ha expuesto, el norte de África "siempre ha tenido un interés estratégico para España", que ahora "ve con preocupación la posible evolución negativa que puedan tener algunos aspectos como la inmigración ilegal, el tráfico de drogas o el terrorismo".



Ante esta "problemática", la "acción y presencia española" se extenderá a Libia y Egipto, en el este del continente africano; a Mauritania, Senegal y Cabo Verde en el oeste y a Sudáfrica en el sur. Hasta ahora, la atención de España y el resto de Europa se ha centrado en los países del norte de África, pero según Méndez, "a pesar de las buenas relaciones" actuales "es necesario profundizar más en el diálogo" para "encontrar soluciones prácticas" mediante "estrategias cooperativas".



Según el secretario de Defensa, "África es un gran reto, el verdadero desafío para toda la Unión Europea". Otro de los objetivos de la política de Defensa española, ha añadido, será "estrechar las relaciones en materia de cooperación militar con países de la comunidad iberoamericana", en la que España "siempre ha estado muy presente".



Es una de las "áreas preferenciales" por los "innumerables lazos históricos y culturales", y durante los últimos años las relaciones "han adquirido una mayor importancia en otros ámbitos", entre los que la defensa también comienza a tener "un especial protagonismo".

Por otro lado, Méndez ha asegurado que Europa es el área de "interés prioritario" para España, porque la seguridad de este país "está unida a la del resto del continente" que, a su juicio, "necesita un impulso para consolidarse como un actor global".