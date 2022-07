La corporaci ó n gas í stica rusa Gazprom ha negado que tenga inter é s en adquirir el 20% de las acciones de la petrolera hispano argentina Repsol YPF, como se hab í a informado en los ú ltimos d í as.

"Todos los comentarios est á n relacionados con el hecho de que quieren vender ese paquete y no porque alguien lo quiera comprar, que no es lo mismo", asegur ó Sergu é i Kupri á nov, portavoz de Gazprom, a las agencias rusas. Adem á s, a ñ adi ó : "El 20% para nosotros es poco".



El miércoles, el viceprimer ministro del Gobierno ruso, Alexander Zhukov, desveló que el gigante energético está interesado en adquirir el 20% de Sacyr Vallehermoso en Repsol YPF. Zhukov hizo este anuncio en un encuentro con el ministro de Industria, Miguel Sebastián, en respuesta a una pregunta acerca de la colaboración empresarial entre España y Rusia en materia de gas.



El funcionario ruso asegur ó que Gazprom estudiaba "adquirir el 20% de los activos de Repsol a trav é s de la constructora Sacyr-Vallehermoso", participaci ó n valorada en 3.450 millones de euros.



Gazprom se hab í a negado hasta ahora a comentar estas afirmaciones.



El Gobierno "no es partidario"



A este respecto, la vicepresidenta primera del Gobierno, Mar í a Teresa Fern á ndez de la Vega, ha advertido de que el Gobierno "no es partidario" de que un grupo con capital p ú blico extranjero como Gazprom participe en una empresa "privada y estrat é gica" como Repsol.