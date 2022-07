Doce de agosto de 2008. Nicolás Sarkozy viaja a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Dmitri Medvedev, y el primer ministro, Vladimir Putin, para lograr un alto el fuego en Georgia tras la ofensiva rusa en la región independentista de Osetia del Sur.



Putin y Medvedev se muestran convencidos de que pueden lograr un cambio de poder en la república caucásica, derrocando a Mihaíl Saakashvili. Sarkozy les dice que no pueden hacerlo, porque el mundo se les pondría en contra. Medvedev calla y medita una respuesta, pero Putin no se anda por las ramas: " Voy a colgar a Saakashvili de las bolas".



Tras un momento de shock, Sarkozy le responde: "¿Colgarlo?". "¿Por qué no? Los americanos colgaron a Sadam Hussein", contesta Putin con seguridad.



Entonces Sarkozy cambia de registro, emplea el familiar tú y le dice a Putin con sorna: "¿Pero tú no querrás acabar como Bush?". El primer ministro y hombre fuerte de Rusia piensa un momento y concede: "Sí, en eso tienes razón".



Esta conversación no está sacada de ningún programa humorístico, sino que ocurrió realmente en los despachos del Kremlin en uno de los momentos de mayor tensión diplomática de los últimos tiempos.



Así lo ha relatado el asesor diplomático del Elíseo, Jean-David Lavitte, al semanario francés Le Nouvel Observateur.



Éxito internacional



El resultado es de todos conocido: en uno de sus mayores éxitos internacionales, Sarkozy logró que Medvedev firmase un plan de seis puntos que incluía su retirada de Georgia y que fue firmado por Saakashvili.



La difusión de esta conversación no es casual. Este jueves el presidente francés se ha reunido con Medvedev en Niza para tratar sobre Georgia y otros temas, como la cumbre del G20 y sirve para fortalecer su postura frente a Rusia, en unos tiempos en los que se le ha acusado de debilidad.



Presentado como el hombre que evitó una invasión militar de Georgia, Sarkozy engrandece su figura exterior, que le ha generado una remontada en las encuestas de popularidad en su país.



Entre los que más agradecidos tendrían que estarle figura el presidente de Georgia, que ha escuchado la transcripción de la conversación en una entrevista con la emisora France Inter Radio recogida por The Times.



"Sabía que esa conversación se había producido, pero no conocía los detalles. Es divertida", ha contestado Saakashvili.