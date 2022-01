No hace unos años queera reconocido por películas como La princesita (1997) o Y tú mamá también (2001), pero elasegura que ya pertenece a la vieja generación: "Mi ojo es reaccionario, está acostumbrado al formato de 35 milímetros", afirma, antes de proclamarque florecen a partir de las nuevas tecnologías.El realizador ha pasado por la Campus Party Iberoamérica para ofrecer su visión sobreen general, y ha insistido en que las nuevas herramientas tecnológicas no deben servir para realimentar los modelos culturales del pasado, sino para You Tube es una herramienta del siglo XXI, pero su concepción empresarial responde al siglo XX", ha comentado. Tampoco ha soslayado, recalcando que "los piratas son la competencia del imperio", en referencia a que las grandes compañías que distribuyen la cultura y los piratas forman parte de un mismo modelo que él considera obsoleto, retroalimentándose unos a otros.En este sentido, opina que copyleft , en el que los creadores puedan vivir de sus trabajos, aunque no hacerse millonarios atesorando el conocimiento. "El conocimiento tecnológico ha sido usado como herramienta de poder político y económico; es responsabilidad de los creadores compartir ese conocimiento", ha dicho.Cuarón ha insistido en su entusiasmo por los jóvenes creadores que utilizan, asegurando que el mejor cine actual no es de los grandes nombres. "No creo que el cine estén crisis, quizás haya crisis de mercado, de distribución, pero no de creadores", ha subrayado.A su juicio, ese nuevo cine está rompiendo convenciones muy arraigadas, como la duración de las películas, establecida desde hace décadas en torno a las dos horas, mientras que ahora se difunden piezas en internet con una duración media de cuatro minutos. De la misma forma, se están rompiendo las fronteras de la ficción y la no ficción, el documental y el ensayo, en lo que consideraen los años 20 del siglo pasado.Con todo, Cuarón no cree que estos formatos vayan a desplazar al cine convencional, "los Batmans de la tierra", aunque si espera que se avance hacia nuevas formas de expresión,. "Harry Potter y El Señor de los Anillos son mundos que ya existían, no muy distintos, en el cine mudo; ahora solo están más depurados técnicamente": lo dice quien dirigió la tercera parte de la saga Potter.El director también ha querido enviar un mensaje al respecto a los líderes iberoamericanos, reunidos en San Salvador : "La responsabilidad de mi generación, y de los mandatarios que andan por aquí, no es dar soluciones, sino plataformas para que la nueva generación cree nuevos modelos de cine, sociales, de comunicación".