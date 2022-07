Hollywood

En el cielo deno hay color: Obama tiene una galaxia en torno a él;apenas dos estrellas ya en su ocaso.Cruz ha sido la penúltima en laque ha mostrado su apoyo al candidato demócrata. "Tiene que ganar Obama. Creo en todo lo que dice y me parece un hombre muy inteligente, preparado y abierto", ha explicado la madrileña en una entrevista publicada en el último número del semanario italiano, ha añadido, quien ha afirmado también que ha buscado el modo para votar en Estados Unidos a pesar de no ser residente.Su últimaen la cartelera,, así comoAlba,también piden el voto para el senador deDel lado masculino también cuenta, entre muchos otros, con el cómico del momento; las uno de los más activos en recaudar fondos ); o losLeeel papel del primer negro que puede ocupar la Casa Blanca.El español Antonio Banderas, que en España tradicionalmente apoya al, también se ha unido a esta lista., los apoyos le llegan con cuentagotas. El más claro ha sido, que ve al prisionero de la guerra deespecialmente preparado para afrontar la crisis: "El guión que se está escribiendo en estos momentos es bastante duro, como el de una película de acción, y", ha dichoEl otro aliado del senador dees, el actual gobernador de California por el Partido Republicano,. Algunos creen que es un apoyo por exigencias del guión...Otros duros de las pantallas y militantes republicanos, que apoyó aen el año 2000, tampoco ha hablado esta vez. Uno del club que sí se ha pronunciado lo hizo para criticarle:para ser presidente cuando competía a comienzos de este año por la candidatura republicana con su preferido, el pastorFinalmente, una estrella casi apagada de la constelación latina se ha unido ha. Y para compensar esa decadencia, una, que hace sus pinitos en el cine tras alcanzar la fama en unNo obstante, el apoyo más sonado ha sido el de la estrella del, responsable del célebre estribillo "tu gasolina". De nombre real Ramón, el cantante ha dicho entre risas es un mensaje en apoyo de la política energética de. "Creo en sus ideales", declaró con rotundidad.Entre las estrellas de la música, tampoco le faltan los apoyos a Obama.ha dicho que no dejaría entrar aa sus conciertos, yque necesita la campaña demócrata. El 16 ofrecerá un concierto junto aen NuevaY mejor no seguir con otros ámbitos de la cultura, porque la comparación seguiría siendo bastante odiosa... para