Cronología del caso Politkovskaya

Desde el asesinato de Anna Politkovskaya han sido muy pocos los avances que se han realizado en el caso. Tras una serie de detenciones, las autoridades rusas pusieron en libertad a muchos de los arrestados, confiando en que "se pondrían a disposición de la Justicia en cuanto se les llamara". Aún falta mucho para que se llegue a saber quién está detrás de este vil asesinato que apagó la voz de una de las más férreas críticas del políticas opresoras de Vladimir Putin.



-7 de octubre de 2006: Anna Politkovskaya es asesinada de tres tiros en el ascensor de su casa. Allí le esperaba un individuo, que fue grabado por una de las cámaras de seguridad del edificio, que descerrajó varios tiros en la cabeza de la periodista. Tenía 48 años y era considerada la periodista más crítica con la política del presidente ruso Vladimir Putin, especialmente en temas relacionados con Chechenia y el Cáucaso.



-10 de octurbe de 2006: Se desatan numerosas condenas internacionales tras su muerte. El presidente Vladimir Putin condena el "cruel asesinato" y promete que los "culpables serán perseguidos y castigados".



-16 de enero de 2007: El fiscal general de Rusia, Yuri CHaika, asegura que resolver el asesinato de Politkovskaya es una cuestión de "orgullo profesional".



-27 de agosto de 2007: El discal anuncia la ddetención de diez personas, entre ellos el coronel del FSB -el Servicio Federal de Seguridad, la agencia sucesora del KGB- Pavel Riagúzov, además de cuatro agentes del Ministerio del Interior.



-29 de agosto de 2007: Dos de los detenidos son puestos en libertad. Además, la fiscalía presenta cargos contra cuatro chechenos, tres de ellos hermanos, que habían sido detenidos en agosto. Les acusa de "complicidad".



-3 de septiembre de 2007: Un tribunal declara "ilegal" el arresto cautelar de Riagúzov, aunque éste no es liberado.



-4 de septiembre de 2007: La Fiscalía General anuncia el cambio del jefe de la brigada de investigación. Además, un tribunal militar de Moscú ordena formalmente el arresto de Pável Riagúzov, pero no por el "caso Politkovskaya".



-12 de septiembre de 2007: Detienen en Moscú al empresario y ex funcionario checheno prorruso Shamil Buráyev, candidato a las presidenciales chechenas en 2003 -en las que sólo obtuvo el 3,3% de votos-. La Fiscalía ordenó entonces su arresto por dos meses. Además, la Justicia lleva a cabo los primeros trámites del proceso contra Riagúzov, quien tras acceder en la base de datos del FSB a la dirección del domicilio de Politkovskaya, la reveló presuntamente a los asesinos.



-22 de septiembre de 2007: La Fiscalía acusa a Shamil Buráyev de complicidad. Presuntamente, sería la persona que había pedido la dirección del domicilio de la periodista a Riáguzov.



-17 de octubre de 2007: La Justicia presenta cargos contra nueve implicados, entre ellos el chechén Dzhabrail Majmúdov y dos de sus hermanos, todos ellos detenidos en agosto anterio. Además, también presenta cargos contra Riagúzov, acusado de abuso de cargo por revelear la dirección de Politkovskaya a Shamil Buráyev, quien se encuentra detenido por complicidad.



-12 de mayo de 2008: La Fiscalía ordena la busca y captura del checheno Rustam Majmúdov, de 34 años, acusándolo de ser el autor material del asesianto de la periodista. Los tres hermanos de Rustam se encontraban ya detenidos. Además, otros dos detenidos hasta ese momento por su implicación, Magomed Demeljánov y Dimitri Grachov, son puestos en libertad. En esa fecha, continúan detenidos siete personas: Shamil Burayev, Pável Riagúzov, los hermanos Dzhabraíl, Tamerlán e Ibraguim Majmúdov; además de Dmitri Lébedev y Serguéi Jadzhikurbánov.



-20 de mayo de 2008: Uno de los tres hermanos Majmúdov, Tamerlán, obtiene la libertad condicional al haber tenido un papel "secundario" en el crimen.



-3 de junio de 2008: Es puesto en libertad Shamil Buráyev, candidato a la presidencia de Chechenia en 2003. Este empresario de la construcción fue mencionado por Politkovskaya en muchos de sus artículos, aunque sólo uno estuvo dedicado exclusivamente a él. Buráyev, que siempre ha defendido su inocencia, fue condecorado con la Orden al Valor por el presidente Vladimir Putin. La Fiscalía le deja en libertad aduciendo que "no tiene antecedentes penales" y que su liberación no supone , en ningún caso, un "obstáculo" para la marcha de la investigación. Además, Buráyev "se comprometió a presentarse ante la Justicia a la primera llamada".



-18 de junio de 2008: El Comité de Investigaciones de la Fiscalía General anuncia el procesamiento de tres sospecosos: Serguéi Jadzhikurbánov y los hermanos Dzhabraíl e Ibraguim Majmúdov. Un cuarto detenido, el coronel Pável Riaguzov es acusado de abuso de poder y extorsión. El huido Rustam Majmúdov, presunto autor material del asesinato, ha sido procesado en una causa aparte.



-22 de septiembre de 2008: El Comité de Investigación remite el informe de sus conclusiones a la Fiscalía General, para que ésta corrobere las acusaciones contra los tres imputados en el caso. En caso de que apoye las acusaciones, el juicio empezaría en semanas.



-19 de febrero de 2009: Un jurado popular absuelve a los tres acusados al declarar por unanimidad que la acusación no había demostrado la culpabilidad de dos hermanos chechenes, Dzhabrail e Ibraguim Majmúdov, y del oficial del ministerio del Interior, Serguéi Jadzhikurbánov.



- 25 de junio de 2009: La Corte Suprema de Rusia anula la absolución de los tres acusados y ordena repetir el juicio por el asesinato de la periodista.



- 5 de agosto de 2009: Arranca el nuevo juicio de Anna Politkóvskaya, que esta vez será público y no a puerta cerrada.



-7 de agosto de 2009: El Tribunal Militar de Moscú rechaza reabrir la investigación por el asesinato de la reportera tal y como pedía su familia.