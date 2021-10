El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado este jueves que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) archivó ayer el expediente sancionador al juez que el 18 de agosto concedió un permiso carcelario al abogado José Emilio Rodríguez Menéndez, permiso que aprovechó para fugarse.Rubalcaba ha explicado que Rodríguez Menéndez ha huido "porque alguien le dio un permiso en contra de la Junta Penitenciaria". "Un permiso del que a usted no le gusta hablar seguramente porque ayeral juez que se lo concedió", ha concluido el ministro. A día de hoy los magistrados considerados conservadores o afines al PP son mayoría en el CGPJ.En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el diputado del PP Ricardo Tarno, ha preguntado al ministropara que el abogado terminara fugándose de la cácel de Teixeiro, en A Coruña, donde cumplía condena.Rubalcaba ha explicado la suceción de los hechos, cómo la Junta de Tratamiento Penitenciario denegó el permiso a pesar de lo cual el juez de vigilancia aceptó el recurso de Rodríguez Menéndez y le concedió el permiso.dictado sobre el caso pero sí ha asegurado que la Policía está intentando localizarle.Tarno ha insistido en saber por qué Rodríguez Menéndez a pesar de tener prohibida la salida del país y a pesar de no tener consigo un pasaporte previo, pudo hacerse un nuevo pasaporte en una Comisaría y así salir del país, de donde podría haber huido a Paraguay . Tarno ha preguntado qué paso para que se le hiciera un pasaporte sin cumplir ninguno de los requisitos que establece el Real Decreto que lo regula.El diputado popular ha denunciado laentre las bases de datos de los ministerios de Interior y Justicia, denunciada por los sindicatos policiales, para afirmar que los registros son necesarios "sólo si son eficaces", lo que, a su juicio, "no se ha demostrado" en el caso de Rodríguez Menéndez.Dicho esto, Tarno dijo esperar la "inminente" detención del abogado "para el buen nombre" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Pero, sobre todo, exigió a Rubalcaba "responsabilidades políticas" que, en este caso, según indicó, las ha habido "y muy claras"."Esto que ha pasado sería magnífico argumento para una chirigota de su nueva provincia -le ha espetado el diputado al ministro-, pero es un tema muy serio para los españoles. Espero que lo detengan y, sobre todo, responsabilidades políticas".Rubalcaba ha informado entonces de la decisión de archivar el expediente por parte del CGPJ y ha asegurado que "tiempo habrá" para hablar del pasaporte cuando se levante el secreto sumarial. "Como se va a levantar el secreto y, probablemente se haga en cuanto se detenga a Rodríguez Menéndez, vendré aquí y contaré lo que haya que contar", ha apostillado.Rubalcaba ha añadido queen que ese español, que vive tan bien según Saénz de Santamaría, pase a vivir un poco peor".El ministro se refería a unas declaraciones de la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, quien minutos antes, había espetado a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, a propósito de la crisis económica, que el único que vive mejor hoy es el abogado Emilio Rodríguez Menéndez.