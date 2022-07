Siete muertos y cerca de un millón personas sin electricidad en Luisiana

Siete personas han muerto hasta ahora por el paso del huracán "Gustav" en el sur de Luisiana como un ciclón de categoría dos, con menos fuerza destructiva que el"Katrina", hace tres años.

Según las autoridades estatales, el número de muertos se eleva a siete, cuatro de los cuales eran enfermos en estado muy grave que fallecieron cuando eran evacuados de hospitales en Nueva Orleans. Las otras tres personas murieron en dos incidentes separados por la caída de árboles. A su paso por el Caribe, "Gustav" dejó al menos 96 muertos y una estela de destrucción.

Mientras "Gustav" avanza con tendencia a debilitarse cada vez más en dirección al sur de Texas, más de 800.000 personas se han quedado sin electricidad en el sur de Luisiana. Se estima que hasta el miércoles no podrán iniciarse las tareas de reparación de los tendidos eléctricos.



En los diques en Nueva Orleans no se han detectado grietas y el sistema de drenaje parece funcionar, aunque varias calles están inundadas y hasta mañana no se podrá confirmar si los diques aguantarán la presión del agua, informó el alcalde de Nueva Orleans, Ray Nagin. Desde "Katrina", los diques han sido reforzados y el Cuerpo de Ingenieros de EEUU confía en que no se producirán grandes inundaciones.

Las plataformas de extracción de petróleo y de gas natural del Golfo de México, así como las refinerías de la costa parece que han aguantado sin grandes daños.

Aunque el impacto económico esté lejos del desastre de hace tres años, los daños pueden elevarse a cerca de 10.000 millones de dólares, según las compañías de seguros.

El ojo del "Gustav" se halla localizado cerca de la latitud 30,7 grados norte y longitud 92,2 grados oeste, a 25 kilómetros al norte noroeste de Opelousas, en Luisiana. Se desplaza a 22 kilómetros por hora hacia el noroeste y en esta trayectoria el ojo del huracán cruzará el sur y oeste de Luisiana en la noche del lunes para entrar en el noreste de Texas el martes.



La fuerza del viento puede ocasionar oleajes de cerca de cinco metros de altura y el CNH advirtió también de la posibilidad de que se produzcan tornados en toda el área del Golfo de México.



"Gustav" se debilita y surgen dos amenazas: huracán "Hanna" y tormenta "Ike"

Mientras el huracán "Gustav" se debilita tras su impacto en Luisiana (EEUU), dos nuevas amenazas surgieron en el Caribe y el Atlántico: el ciclón "Hanna" y la tormenta tropical "Ike".





"Gustav" tiene vientos de 120 kilómetros por hora, pero se mantiene como un huracán categoría uno, la mínima en la escala de intensidad Saffir-Simpson de un máximo de cinco. "Se pronostica un mayor debilitamiento en las próximas 24 a 48 horas y 'Gustav' podría transformarse en una tormenta esta noche o el martes y en depresión tropical el miércoles", informa el CNH en su boletín de las 00.00 GMT.



"Hanna" es un huracán de categoría uno y se ha emitido un aviso de huracán (paso del sistema en 24 horas) para el centro y sureste de Bahamas y las islas Turcos y Caicos, indica en el CNH en su boletín de las 00.00 GMT de hoy.



"Los residentes del este de Cuba, el noroeste de Bahamas y Florida (EEUU) deben seguir con mucha atención el desarrollo de este sistema", han sugerido los meteorólogos.



Los pronósticos de computadoras a cinco días indican que "Hanna" llegaría a las islas Turcos y Caicos mañana, a las Bahamas el miércoles y amenazaría con sus vientos de fuerza de huracán a la costa sureste de Florida en ruta hacia el estado de Georgia.



La novena depresión tropical se formó en la tormenta tropical "Ike" con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora. La "Ike" se constituyó a mitad de camino entre el continente africano y las Antillas menores, y se mueve hacia el oeste a 26 kilómetros por hora.



El vórtice de la "Ike" se encontraba cerca de la latitud 17,7 grados norte y longitud 40,6 grados oeste, 2.250 kilómetros al este de las Antillas menores, según el boletín de las 21.00 GMT. En la actual temporada de huracanes en el Atlántico (del 1 de junio al 30 de noviembre) se han formado nueve tormentas y cuatro huracanes.



Los meteorólogos de la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera (NOAA, por su sigla en inglés) vaticinaron en agosto pasado que esta temporada será muy activa, con la posible formación de 14 a 18 tormentas tropicales, de las que entre siete y 10 puede llegar a ser huracanes.