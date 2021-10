La liberada recientemente tras seis años de cautiverio en manos de las FARC, ha dicho estar "emocionada" trasen su residencia de verano de Castel Gandolfo, cerca de Roma, en lo que calificado como "una experiencia extraordinaria"."Al verle, he cumplido un sueño; ha escuchado el relato de mi cautiverio", ha explicado tras el encuentro la franco-colombiana, ataviada con un traje negro y beige. "Le he contado que cuando estaba en la selva, después de una jornada en la que habíamos hecho una marcha muy difícil, angustiada y desesperada, encendí la radio y oí su voz, que decía mi nombre", ha detallado Betancourt."Es difícil medir el impacto psicológico que tiene sobre un prisionero el hecho de pensar que el mundo no le ha olvidado. La voz del Papa fue un rayo de esperanza. Tras mi liberación,, con la voz entrecortada por la emoción, señalando que, antes del encuentro, "estaba preocupada por el protocolo, pero estaba tan emocionada que, cuando he entrado, no he podido evitar abrazarle"."El Papa lleva consigo el dolor de los que sufren en su alma, de mis compañeros prisioneros en Colombia, y sé que reza por ellos y por la paz en el país", ha añadido la ex rehén, que también ha lanzado un mensaje a las FARC:"Reconozco que hay cosas que deben cambiar en Colombia, pero se debe hacer por vías democráticas, respetando los derechos de los que piensan como tú y también de los que no piensan como tú", ha concluido.Después del encuentro, Betancourt regresó a Roma, donde tiene prevista una reunión con el presidente de la Provincia de esta ciudad, Nicola Zingaretti. Ayer, a su llegada a la capital italiana, visitó la Comunidad católica de San Egidio, conocida por su mediación en muchos conflictos, y cenó con el presidente del Partido Demócrata, Walter Veltroni.Este martes,, y se reunirá con, ciudad que le concedió la ciudadanía honoraria en 2004, y con el ministro italiano de Asuntos Exteriores, Franco Frattini. El miércoles, viajará a Florencia, donde recibirá el Lirio de Oro, el símbolo más importante de la localidad y la ciudadanía de honor.