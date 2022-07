La elección de Sarah Palin como aspirante a la vicepresidencia de Estados Unidos acompañando la candidatura del republicano John McCain ha supuesto una considerable sorpresa tras meses de especulaciones, al tratarse de una mujer joven, con gancho televisivo pero escasamente conocida fuera de su territorio, que buscará atraer a las mujeres a la candidatura de McCain y que además reforzará a las bases cristianas de los republicanos.



Su candidatura se interpreta, sobre todo, como una apuesta del senador por Arizona para atraer el voto femenino, muy vinculado a los demócratas y, en concreto, a Hillary Clinton. No lo tendrá fácil, sin embargo, la dupla republicana, ya que poco tiene en común Palin, gobernadora del remoto estado de Alaska, con la ex primera dama, a cuyos seguidores, decepcionados por la nominación de Barack Obama, trata de convencer el candidato republicano.



Si Hillary es una experimentada senadora, ampliamente conocida por su labor política, Palin gobierna desde hace apenas dos años el estado con menor densidad de población de todo el país y no es muy conocida a escala nacional. Así, los demócratas podrán revertir ahora las críticas republicanas sobre la inexperiencia política de Obama. A cambio, McCain, que cumple este viernes 72 años, rejuvenece su ticket y se acerca al voto femenino.



Nacida hace 44 años en Idaho, Palin se mudó junto a su familia a Alaska cuando era una niña, aunque regresó a su tierra natal para licenciarse en Comunicación y Periodismo. Su carrera política comenzó a principios de los 90, en la localidad de Wasilla, de la que llegó a ser alcaldesa en 1999.



En 2006 se presentó al cargo de gobernador del estado, convirtiéndose en la primera mujer que accedía al mismo, así como en la más joven gobernadora de Alaska. Durante sus dos años de mandato, se ha labrado una reputación de reformista, en un estado salpicado por varios escándalos de corrupción.



Casada con un esquimal, Todd, es madre de cinco hijos, el menor de los cuales tiene solo cuatro meses, y su perfil político se corresponde con el sector más conservador del partido. Así, es contraria al aborto, pertenece a la Asociación Nacional del Rifle, el poderoso lobby contrario al control de las armas, y su política económica se centra en la reducción del gasto público y en los recortes de impuestos.



Asimismo, Palin, que perteneció a la Comisión para la Conservación del Petróleo y el Gas de Alaska, apoya la construcción de un gasoducto a través de Alaska para abastecer de gas natural al resto del país, frente a las protestas de los grupos ecologistas, y mantiene relaciones fluidas con las compañías petroleras -de hecho, su marido trabaja para British Petroleum-.



Pese a la juventud y precocidad de Palin, no es, sin embargo, la primera mujer que aspira a la vicepresidencia de los Estados Unidos: en 1984, la entonces congresista Geraldine Ferraro acompañó a Walter Mondale en la candidatura demócrata, derrotada por el ticket republicano de Ronald Reagan y George Bush.