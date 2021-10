El abogado fugado José Emilio Rodríguez Menéndez se sacó un pasaporte en una Comisaría de Madrid el pasado 19 de agosto, un día después de que el letrado abandonase la prisión coruñesa de Teixeiro, donde cumplía condena por varios delitos pero no impidió que el juez de vigilancia penitenciaria Javier San Claudio Piñón le concediese un permiso carcelario de cuatro días.



Fuentes policiales confirmaron a Servimedia que Rodríguez Menéndez, que no regresó a prisión tras concluir su permiso, se sacó el pasaporte en las dependencias policiales situadas en la calle Santa Engracia, donde se encuentra la Oficina de Pasaportes de Madrid.



Las fuentes consultadas explicaron que si el letrado consiguió este documento oficial puede ser debido a que en los ordenadores oficiales no constaba que por orden judicial debía retirársele el pasaporte o no podía viajar al extranjero, lo que hubiera impedido, por ejemplo, que solicitase otro alegando que se le había extraviado el que tenía.



Esto supone que Rodríguez Menéndez solicitó su pasaporte como cualquier ciudadano. Una de las posibilidades es que el abogado acudiera a pedir este documento oficial mediante el procedimiento de la cita previa, lo que implica que habría concertado con antelación la fecha en la que iba a acudir a la calle Santa Engracia.



Rodríguez Menéndez, como cualquier otro ciudadano, pudo salir de la Comisaría con el nuevo documento en la mano, ya que los recursos materiales y humanos de los que dispone este centro permiten elaborarlo en pocos minutos y entregarlo en mano al interesado.



Para viajar fuera de la UE



El hecho de que Rodríguez Menéndez cuente con un pasaporte supone que, en teoría, puede viajar o haber viajado ya a algún país fuera de la Unión Europea (UE), puesto que para desplazarse dentro de los estados comunitarios no necesita más que el Documento Nacional de Identidad (DNI).



Rodríguez Menéndez no regresó a prisión el 22 de agosto, una vez agotado el permiso penitenciario de cuatro días que le concedió el juez de vigilancia penitenciaria.



En contra de este permiso, se posicionaron tanto el fiscal como la junta de tratamiento de la cárcel en la que cumplía condena el abogado, que el juez Piñón le dio por "la buena evolución penitenciaria del interno, con adecuada asunción de los delitos, el apoyo familiar y el estado de cumplimiento de la condena permiten depositar en él la confianza necesaria para el disfrute del permiso solicitado".



La Fiscalía investiga la actuación del fiscal



El Servicio de Inspección de la Fiscalía General del Estado ha abierto diligencias informativas para analizar la actuación del fiscal de La Coruña en la concesión del permiso penitenciario de Rodríguez Menéndez, a pesar de tener constancia de que se opuso a su concesión.



Según fuentes de la Fiscalía General, el objetivo de esta investigación es comprobar si el fiscal "dio todos los pasos correctos" en el caso.



El pasado miércoles, el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) también abrió una información previa en relación con el permiso dado al letrado, a quien las Fuerzas de Seguridad buscan por no haber regresado a prisión una vez concluido. La investigación tiene por objeto aclarar si el juez Piñón cometió alguna falta disciplinaria.