El primer ministro de Rusia, Vladimir Putin, ha dicho "sospechar" de que EE.UU. ha orquestado el conflicto de Georgia para ayudar a un candidato presidencial en las elecciones estadounidenses y, aunque no ha precisado si se trata del republicano o el demócrata, las denuncias en los medios rusos en los últimos días apuntan a que sería. Lase ha apresurado a contestar que estaPutin, en una entrevista con la CNN, ha acusado a EE.UU. de "entrenar y armar" al Ejército georgiano, en lugar de disuadir a los dirigentes georgianos de fomentar "este acto criminal". También culpó a EEUU de no haber "detenido" al presidente georgiano, Mijaíl Saakashvili, considerado por Moscú "títere" de Washington, cuando decidió atacar Osetia del Sur, tras lo que Moscú envió su Ejército a Georgia para proteger a los separatistas.El primer ministro y ex presidente ruso va más allá y asegura que, en lugar de encontrar una solución "dificultosa" en el proceso de paz,; y el trabajo está hecho"."Surge la sospecha de que alguien en los Estados Unidos ha creado este conflicto con el objetivo de hacer la situación más tensa y crear una ventaja competitiva para uno de los candidatos que luchan por el puesto de presidente de EE.UU.", ha declarado.Medios rusos han comentado los últimos días que McCain tras el conflicto bélico entre Rusia y Georgia ha endurecido su retórica contra Moscú y logró imponerse ligeramente a su rival demócrata en las próximas elecciones presidenciales de noviembre, Barack Obama.Desde Washington, la portavoz de la Casa Blanca ha señalado que "dar a entender que Estados Unidos ha orquestado la crisis por la conveniencia de un candidato política, no parece racional".Por su parte, EE.UU. está planteándose romper el acuerdo nuclear alcanzado con Moscú en mayo como una forma de castigo por las acciones de Rusia en Georgia, además de otras medidas como las sanciones. Preicsamente hoy, la UE ha amenazado con sanciones a Rusia "Estamos en el. Lo estamos haciendo de forma concertada con nuestros socios internacionales" según ha dicho una portavoz de la Casa Blanca.El acuerdo nuclear firmado en mayo iba a abrir el mercado nuclear estadounidense y el ruso de campos de uranio a las empresas de ambos países mediante la eliminación de las restricciones establecidas durante la Guerra Fría.Además, la Casa Blanca ha anunciado que el presidente George W. Bush ha ofrecidodesplazados por la guerra con Rusia.Por su parte, el Parlamento de Georgia ha instado al Gobierno ha romper las relaciones diplomáticas con Rusia.Además, la Cámara ha declarado que las regiones separatistas de Abjasia y Osetia del Sur sonPor otra parte, Bielorrusia anunciará pronto el reconocimiento de la independencia de las regiones separatistas georgianas de Osetia del Sur y Absajia , ya reconocidas por Moscú.Un portavoz de la presidencia bielorrusa ha recordado que Rusia y su país son "aliados", ha rechazado apoyar la "agresión desencadenada" por Georgia y ha defendido que. Además, ha afirmado que a Rusia no le quedó otro remedio que reconocer la independencia de las dos regiones.Se espera que el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, haga el anuncio oficial del reconocimiento de la independencia en unos días.Bielorrusia sería el primer país que siga a Rusia en el reconocimiento de Osetia del Sur y Abjasia.