Fidel Castro defiende al taekwondista cubano que agredió a un árbitro en Pekín

El ex presidente de Cuba, Fidel Castro, ha culpado a lo que ha denominado "la mafia" y el arbitraje de la caída de Cuba en el medallero de los Juegos Olímpicos de Pekín, aunque ha reconocido que el deporte cubano se ha "dormido en los laureles".



Castro ha afirmado en un artículo de prensa que no está "obligado a guardar silencio con la mafia. Ésta se las ha arreglado para burlar las reglas del Comité Olímpico".



Duras críticas al arbitraje de los Juegos



Tampoco ha faltado en su análisis del deporte cubano en Pekín el taekwondista Ángel Valodia Matos, suspendido de por vida por agredir a los árbitros porque no estaba conforme con una decisión que lo afectó.



Castro se ha manifestado "Asombrado por una decisión que le pareció totalmente injusta, protestó y lanzó una patada contra el árbitro. A su propio entrenador lo habían tratado de comprar, estaba predispuesto e indignado. No pudo contenerse".



Sin embargo, las autoridades deportivas cubanas, pese a reconocer la injusticia sobre Matos, han censurado la "indisciplina". Castro ha solicitado en su artículo para el deportista y su entrenador "total solidaridad".



Tampoco el arbitraje del boxeo se libra de las críticas del líder cubano. Castro ha denunciado que los jueces "les robaron descaradamente las peleas a dos boxeadores cubanos en las semifinales".



Un equipo de béisbol "ejemplar"



En este deporte, ha señalado que "fue ejemplar la conducta del equipo olímpico de Cuba en la pelota" y ha justificado la pérdida de la corona olímpica frente a Corea del Sur.



En este sentido, ha añadido que "Los peloteros profesionales adversarios eran como máquinas diseñadas para batear (..). "Se trataba de un equipo excelente. Los cubanos no practican el deporte como profesión lucrativa; son educados, como todos nuestros atletas, para servir a su país".



Eliminación de Estados Unidos



El presidente retirado ha manifestado su alegría por la eliminación del equipo norteamericano de voleibol femenino a manos del combinado cubano, "una hazaña que, aunque regresen sin medallas, pasará a la historia".



Tras señalar esos "méritos" y pedir el aplauso y medalla de oro para el "honor" de los atletas, Castro llamó a revisar "cada disciplina, cada recurso humano y material" dedicado al deporte.



"Nos hemos dormido sobre los laureles. Seamos honestos y reconozcámoslo todos. No importa lo que digan nuestros enemigos. Seamos serios", ha apuntado, al pedir "ser profundos en los análisis, aplicar nuevas ideas, conceptos y conocimientos".