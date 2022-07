Sacrifican a la ballena abandonada por su madre en Australia

La cría de ballena abandonada hace cinco días por su madre en una playa del norte de Sídney ha sido sacrificada, después de que su estado empeorara.



La ballena, bautizada popularmente con el nombre de Colin, fue encontrada en la playa de Pittwater junto a una embarcación, que el animal confundía con su progenitora.



Colin no había podido alimentarse desde que se separó de su madre. Los funcionarios del Servicio de Parques y Naturaleza del estado de Nueva Gales del Sur decidieron darle una dosis letal de anestesia y acabar así con su sufrimiento.



Las autoridades han informado de que un pequeño grupo de ciudadanos se reunió en Pittwater para oponerse al sacrificio de Colin, una ballena jorobada de dos semanas de vida y cuatro metros de largo.



Un equipo de expertos realizará una autopsia al cetáceo para intentar determinar la causa del abandono materno.



La contaminación acústica, responsable



Los expertos de biología marina del Proyecto Oceanía consideran que la contaminación acústica provocada por los barcos podría haber sido el motivo de que Colin perdiera el contacto con su madre. El ruido de los barcos puede cortar las líneas de comunicación sónica entre ballenas, según explica Wally Franklin, uno de los especialistas del proyecto.



La directora del Servicio de Parques y Naturaleza del estado de Nueva Gales del Sur, Sally Barnes, ha manifestado, a través de la radio ABC, que la decisión de sacrificar a Colin ha sido muy dura y emocional.



Barnes ha añadido que "es como si tuvieras un animal doméstico enfermo y el veterinario te dijera que no puede hacer nada más por él. Obviamente, cada uno tomaría una decisión distinta pero yo, como directora de Parques y Naturaleza, he decidido que no quiero prolongar la agonía del animal. Me he basado en las recomendaciones de los expertos".



Los biólogos presentaron alternativas



Un equipo de biólogos ha analizado durante los últimos días las opciones para salvar a Colin. Una posibilidad consistía en tratar de devolverla al océano y dejarla allí, sola, con la esperanza de que estableciera contacto con otros cetáceos y lograra atraer a una madre adoptiva.



Otra opción era criarla, para lo que se habrían requerido unos treinta trabajadores y 600 litros de leche diarios, durante los once meses de lactancia.

Las aguas del sur de Australia han registrado un número récord de avistamientos de ballenas durante los últimos meses, según la Oficina de Turismo de la región.



Durante esta temporada, los turistas y expertos han podido disfrutar de más de 166 tipos diferentes de ballenas, en su viaje hacia zonas más frías en la Antártida.