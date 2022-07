España ofrece ayuda a los países afectados por la tormenta tropical Fay

España ha ofrecido ayuda a los países afectados por la tormenta tropical Fay por los daños personales y materiales que ha provocados, según ha comunicado el Ministerio de Exteriores en una nota de prensa. La tormenta, que, según Reuters, ha dejado más de 50 muertos en el Caribe, ha llegado ya a los Cayos de Florida con vientos de 95 kilómetros por hora.



La ayuda española se canalizará a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a Haití, República Dominicana y Cuba desde su centro logístico ubicado en Panamá.



Las oficinas de este organismo y las embajadas españolas en estos países se mantienen en permanente contacto con las autoridades locales, según Exteriores.



Florida se prepara



Tras causar estragos en el Caribe, Fay ha tocado los Cayos de Florida, con fuertes lluvias y tendencia a fortalecerse. En torno a las 20:00, hora de España, Fay se encontraba a unos 30 kiómetros al sudeste de los Cayos y los vientos que provocaba llegaban a los 95 kilómetros por hora.



Según las previsiones, Fay podría alcanzar los 119 kilómetros por hora y podría convertirse en huracán de categoría uno (la más débil) al llegar a las costas de Florida, según ha comunicado la institución norteamericana.



Con estas previsiones, el gobernador de Florida, Charlie Crist, ha decretado estado de emergencia en todo el estado, así como el cierre de todos los colegios durante el lunes y el martes, días en los que los escolares debían retomar sus clases tras las vacaciones de verano.



Fay ha 'barrido' el Caribe



Fay ha dejado sentir su fuerza en Cuba, aunque no tuvo tanta fuerza como otras tormentas tropicales. Tocó sobre todo la zona del sudeste de La Habana donde cayeron fuertes lluvias durante tan sólo una hora, según los habitantes de esta zona.



Las autoridades cubanas evacuaron zonas de La Habana, aunque la tormenta no ha dejado ninguna víctima mortal y sólo ha provocado algunas ráfagas de viento y lluvias.



Su paso por Haití fue más devastador. Las autoridades del país han cifrado en 40 las personas muertas debido al accidente de un autobús que trataba de cruzar el río Glace que había crecido enormemente por las lluvias.



A pesar de que no se conoce el número exacto de personas que viajaban en el autobús, 23 viajeros fueron trasladados al hospital regional de Jeremie y se estima que 40 permanecen desaparecidas, según ha explicado el director local de Protección Civil, Sylvera Guillaume.



Guillaume ha declarado además que es muy probable que no puedan recuperarse los cadáveres ya que el río Glace es un río "sin salida" que acaba en un precipicio.



Siete personas más resultaron muertas en Haití, la República Dominicana y Jamaica.