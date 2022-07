García Escudero da por cerrado el caso del 11 M y Trillo dice que no se puede pasar página

Contradicciones en el seno del Partido Popular un día después de que se conociera la resolución del Tribunal Supremo sobre los 31 recursos por la masacre del 11 M. Mientras el portavoz del PP en el Senado, Pio Garcia Escudero, ha asegurado que su partido da por cerrado el caso; Federico Trillo, el portavoz del PP en la Comisión de Justicia del partido, se muestra renuente a abandonar las teorías conspiratorias y ha afirmado que no se puede pasar página, ya que, según él, no se ha desvelado la autoría intelectual del atentado que costó la vida a 191 personas.

En una entrevista en el programa En días como hoy de RNE García Escudero ha asegurado que su partido "acata la decisión de la justicia". "No voy a decir nada distinto de lo que dijimos cuando conocimos la sentencia de la Audiencia Nacional" ha subrayado el portavoz popular. Además, García Escudero ha afirmado que en su nombre y en de su partido estimaban que "se ha hecho lo que había que hacer".

Por su parte Federico Trillo, ha criticado que, aunque la sentencia "confirma" la autoría material, evidencia la "imposibilidad" de haber desvelado "quienes han sido los autores intelectuales" de la masacre.

Las reacciones a las declaraciones de Trillo no se han hecho esperar. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se ha pronunciado durante la comparecencia por el Consejo de Ministros, " la sentencia dice y el Supremo lo ha confirmado, que quien cometio el atentado y cómo lo hizo. Para la vicepresidenta ha llegado el momento "no de pasar pagina, que no se debe por respeto a las víctimas y sus familias, pero deberíamos poner fin a las especulaciones". Fernández de La Vega ha resaltado que el "estado de derecho funciona todos los días y funciona bien, se ha investigado, juzgado y condenado a los responsables que están en la cárcel. Una normalidad democrática para una anormalidad como el terrorismo", ha conluído.

El portavoz de Justicia del PSOE en el Congreso, Julio Villarubia, ha respondido que "poner en tela de juicio" una sentencia firme es un signo de "poca catadura democrática" y ha agregado que la autoría ha quedado "absolutamente clara".