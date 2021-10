La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado el embargo preventivo "fulminante" de la vivienda del etarra Iñaki De Juana Chaos en San Sebastián, que saldrá de prisión el próximo 2 de agosto, para que pueda satisfacer la deuda que tiene contraída con sus víctimas. Según datos de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, el etarra adeuda a los familiares de fallecidos o heridos a manos de ETA unos 8 millones de euros.

Por su parte, el consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga, ha afirmado en relación al embargo que "se están saltando muchos límites en este caso". En opinión de Azkarraga "este ciudadano terminó hace tiempo de cumplir su condena y después, en un retroceso de las leyes se le ha hecho pagar más meses de cárcel, pero ya basta", ha reclamado.

Azkarraga ha ido más lejos y ha agregado que no tiene sentido que "se continúe constantemente con la persecución de alguien que ya ha cumplido la condena", por lo que ha solicitado que se aplique la justicia de manera "idéntica para todos".

Esta misma tarde, el consejero, entrevistado en el programa Asuntos Propios de Radio Nacional, no ha matizado ni una palabra y ha reafirmado sus declaraciones. "Me parece un ser despreciable, pero si la justicia es así, es así para todos", ha declarado Azkarraga, que ha añadido que "una cosa es que un recluso cumpla su condena y otra que la víctima diga que no la va a cumplir nunca. Esto es respetable pero no concuerda con el Estado de Derecho", ha finalizado.

La noticia del embargo al etarra se ha conocido en mismo día en que Milagros Altuna, esposa del ex etarra Kándido Azpiazu se ha adjudicado la mitad del negocio de cristalería perteneciente a su esposo. El local se encuentra en el bajo del domicilio de la viuda de Ramón Baglietto asesinado por Azpiazu.

Evitar el fraude

El fiscal Ignacio Gordillo ha solicitado también al Juzgado competente de San Sebastián que investigue el presunto alzamiento de bienes, es decir si De juana ha cometido un fraude para evitar el embargo, en el que ha podido incurrir De Juana o su esposa, Irati Aranzabal, con el objetivo de no hacer frente a la deuda que tiene pendiente.

El embargo preventivo, que ha sido solicitado a la sección primera de la Sala de lo Penal, que fue la que dictó la última sentencia contra el terrorista, en la que fue condenado a tres años de prisión por amenazas, no implica que su mujer, propietaria de la casa, y él tengan que abandonar la vivienda.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha afirmado que la investigación patrimonial de los bienes del etarra Iñaki de Juana Chaos, impulsada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, es "para evitar cualquier caso de fraude".



Según Conde-Pumpido, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado una investigación "para asegurarnos de que no se comete fraude alguno" en relación con los bienes de De Juana y "para que todos los bienes de los que pueda disponer el terrible asesino vayan destinados a pagar las indemnizaciones de sus víctimas".

Evitar otros casos

El PP en el Senado ha instado al Gobierno a investigar de forma "inmediata" el patrimonio de los etarras condenados que tienen pendiente el pago de indemnizaciones a las víctimas sin esperar a que su salida de la cárcel cree "alarma social" como, a su entender, ha ocurrido en el caso del miembro de ETA Iñaki de Juana Chaos.