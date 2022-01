Los ministros de Pesca de la Unión Europea (UE) han acordado un conjunto de medidas de emergencia para ayudar a los pescadores a afrontar los problemas económicos debido al encarecimiento del gasóleo, según han informado fuentes diplomáticas.

El Consejo de Agricultura comunitario ha llegado a un consenso sobre una propuesta de la Comisión Europea (CE) "con ligeros cambios", tras varias reuniones bilaterales con los países y que establece apoyos al sector pesquero, según las fuentes.

Las medidas entrarán en vigor una vez que sean ratificadas por el Consejo de ministros de la UE, lo que podría ocurrir este mes, según ha declarado a la prensa el secretario general del Mar, Juan Carlos Martín Fragueiro.

El acuerdo alcanzado por los países de la UE, por mayoría cualificada con un estrecho margen, de "solamente dos votos", introduce condiciones más flexibles de las que había propuesto inicialmente la Comisión, según ha explicado Martín Fragueiro. Votaron en contra Suecia y Dinamarca, mientras que numerosos países se abstuvieron, tales como la República Checa, Lituania y Bulgaria.

La propuesta pactada por los ministros de Pesca de la UE incluye flexibilidad y cesiones respecto a las peticiones de España, según ha subrayado Martín Fragueiro. "Aunque no se han conseguido todos los objetivos, ha habido avances muy significativos y satisfactorios", ha dicho.

En general, las medidas de emergencia están condicionadas a que la flota se comprometa a planes de reestructuración.

La CE calcula que para poner en marcha las ayudas de emergencia pactadas hará falta un presupuesto adicional de 600 millones de euros.

Medidas

Entre las concesiones obtenidas, según el secretario español del Mar, figura la posibilidad de que puedan acogerse a la ayuda por parada temporal aquellas flotas afectadas por planes de gestión; antes eran para las que estaban en programas de desmantelamiento.

La UE ha pactado que para recibir las ayudas es necesario un objetivo de reducción del 30% de la capacidad de capturas del segmento de la flota beneficiada, pero, según Martín Fragueiro, habrá cierta flexibilidad porque se tendrán en cuenta reducciones de flota anteriores. Además, se tendrán en consideración las regiones donde haya una "dependencia importante de la pesca".

El secretario general del Mar ha aclarado que ese 30% no significa que tenga que desaparecer un tercio de los barcos, sino que se aplica sobre planes específicos de un puerto, una cofradía y que pueden tener homogeneidad o no: "se habla de segmentos, no de toda la flota".

Asimismo, la UE ha fijado otra condición: que el consumo del gasóleo sea superior al 30% de los gastos totales del barco. Sin embargo, en el caso de los buques de menos de 12 metros de eslora, el gasto de gasóleo se rebaja al 20% del coste total, lo que beneficiará a 10.000 embarcaciones pequeñas españolas.

Otra novedad es la opción de que se establezcan planes por puerto, de manera que un grupo de buques se asocien para una retirada.

También podrá darse ayuda al cambio de motor en el caso de los equipamientos auxiliares y la propuesta establece que se financiarán todas las medidas que contribuyan a la lucha contra el cambio climático y a una mayor eficiencia energética.

Asimismo, la UE ha acordado establecer que los planes de adaptación de la flota, para percibir el apoyo, se realicen hasta el 30 de junio de 2009, mientras que en el texto inicial el límite estaba en el 30 de marzo.

Asimismo, las ayudas serán planes que establecerán cada uno de los países y para paradas que se realicen antes del 31 de diciembre; Bruselas propuso inicialmente la fecha del 30 de noviembre.