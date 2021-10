El líder de la oposición y presidente del PP, Mariano Rajoy, ha ofrecido al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, su apoyo para superar la situación económica actual si reconoce que se trata de "una crisis muy grave".

Rajoy ha hecho esta afirmación durante su primera intervención en el Congreso de los Diputados tras la comparecencia de Zapatero en el pleno extraordinario sobre economía, en el que el presidente ha hablado de "brusca desaceleración" y ha anunciado una serie de medidas. El líder popular ha intervenido por espacio de unos 20 minutos y su discurso ha sido muy aplaudido, y a ratos coreado, por la bancada popular.

El presidente popular ha instado a Zapatero a "decir la verdad y reconocer la dimensión de la crisis", ya que considera que, hasta ahora, ha evitado reconocer la existencia de una crisis económica, a la vez que ha subrayado que "la crisis no es opinable". Además, ha lamentado que el presidente del Gobierno no hiciera caso a las advertencias del PP alertando de la llegada de la desaceleración económica.

Rajoy se ha mostrado dispuesto a colaborar estrechamente con el Ejecutivo en paliar la crisis e, incluso, le ha ofrecido el paquete de medidas económicas diseñado por el PP para que lo aplique. A cambio, el Gobierno, dice el líder popular, debe reconocer la crisis, concretarla y cuantificarla. "No quiero que los españoles paguen el pato de nuestras diferencias", ha afirmado Rajoy para justificar su oferta de apoyo.

Ha insistido en que Zapatero debe poner "todas las cartas sobre la mesa" y dejar de "engañar" a los españoles, a la vez que le ha acusado de comportarse "como un médico que oculta la verdad a un paciente". "Con vaguedades no se crea empleo y con buenas palabras no se paga la hipoteca", ha afirmado el popular, que ha llegado a decir de Zapatero que tiene "unas ideas muy rancias".

Empeoramiento de las cifras económicas

El presidente del PP ha dicho que la gente sabe que "sufrimos una crisis grave", pues en los últimos dos años ha tenido que pagar "400 euros más en alimentación, 100 euros más en gas y electricidad y otros 400 euros por transporte y carburantes". Se ha referido a la subida de la inflación, del Euríbor y el paro y al descenso ventas de automóviles y de la recaudación de los impuestos.

En opinión de Rajoy, España es "más vulnerable" a la crisis que otros países europeos y no está preparada para afrontarla, a la vez que ha criticado que el Ejecutivo dejara que la situación fuera empeorando al no reconocer la situación "por temor a las elecciones". También ha insistido en que es necesario que el Gobierno cuantifique cada dato económico para "aplicar los remedios adecuados", ya que cree que los propuestos por Zapatero en el debate no son suficientes.

Uno de los momentos de la intervención de Rajoy más aplaudidos por la bancada popular ha sido la mención que éste ha hecho a distintos titulares de prensa y afirmaciones del presidente vaticinando datos económicos más favorables, en los que "no ha dado ni una". Cada vez que se refería a uno de ellos, como que la inflación bajaría a partir de marzo o abril de 2008 o que la crisis económica no afectaría a España, preguntaba a la bancada quién lo había dicho, y los diputados populares coreaban al unísono "Zapatero".

Al término de su intervención en el debate económico, Rajoy había dicho la palabra crisis más de 15 veces, mientras que Zapatero ha eludido pronunciarla y sólo ha llegado a hablar de "brusca desaceleración".

Turno de contrarréplica

En su turno de contrarréplica y después de que Zapatero negara haber engañado a los ciudadanos, el presidente del PP ha insistido en que ha engañado a los españoles por no reconocer la crisis y eso ha generado "desconfianza".

"Un mitin en el Parlamento no sirve para salir de la crisis", ha espetado Rajoy al presidente del Gobierno, al que además le ha reclamado que sea "más humilde" y acepte las manos que se le tienden, en referencia a su ofrecimiento de apoyo para salir de la crisis.

"Yo le tiendo una mano, pero si usted es tan soberbio de no aceptarla, lo siento, pero va usted por mal camino", ha afirmado.

En los cinco minutos de los que disponía, el líder popular ha reiterado que muchas familias españolas lo están pasando mal por la crisis económica y ha vuelto a criticar la medida de los 400 euros, que la considera "poco socialdemócrata porque los cobran los que más ganan y no los perciben los que menos ganan".

En este sentido y respecto a las políticas sociales que Zapatero ha asegurado que aplica su Gobierno, Rajoy le ha espetado que "no hay nada más antisocial que el paro y que no llegar a fin de mes".