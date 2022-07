Rajoy reúne en Valladolid a sus 'barones' para presentar su candidatura

El Auditorio de la Feria de Muestras de Valladolid acoge un acto de los compromisarios del Partido Popular en Castilla y León que sirve para que el Mariano Rajoy, presidente de la formación, presente oficialmente su candidatura a presidir el partido.

Junto a Mariano Rajoy están líderes nacionales del partido, como Soraya Sáenz de Santamaría, y algunos de los principales 'barones' del partido, como Francisco Camps, de Valencia, y Juan Vicente Herrera, de Castilla y León.



Pero no están todos, porque Ángel Acebes, Esperanza Aguirre y María San Gil nohan ido a Valladolid, pero, además, no tampoco han enviado a ningún representante, con lo que Madrid y el País Vasco se convierten en las únicas comunidades sin representación.



La presidenta de Madrid ha asegurado que "asuntos familiares" le impiden asistir a la cita, mientras que fuentes próximas a María San Gil han explicado que la presidenta del PP del País Vasco no ha recibido la invitación para acudir a Valladolid.



Por su parte, Ángel Acebes, secretario general del partido, tampoco esta con Rajoy, según informa el diario ABC, ni siquiera en su condición de diputado.



Otros dirigentes, como el presidente del PP de Extremadura, Carlos Floriano, tampoco asisten, pero todos han enviado personas de confianza en su nombre. Dolores de Cospedal, presidenta del partido en Castilla-La Mancha, no puede ir porque tiene que participar en la Asamblea de las Regiones Vitivinícolas, en Francia, pero también envía a uno de sus más destacados dirigentes.

En los prolegómenos del acto ha destacado la presencia de Alberto Ruíz-Gallardón, alcalde de Madrid, ha asegurado que acude en apoyo de Mariano Rajoy y ha defendido su "liderazgo" para conseguir un partido "sin exclusiones". Preguntado por la ausencia de Aguirre, ha destacado que lo importante es que hoy han acudido a Valladolid muchos compañeros "para dejar claro que se quiere conseguir un partido de futuro, unido, centrado, moderado, abierto a todos y donde no se excluya absolutamente a nadie".



En puertas del Congreso

Como se sabe, el Partido Popular, celebra dentro de un mes su XVI Congreso, en el que deberá renovar sus órganos de dirección. El congreso ha suscitado en las últimas semanas fuertes tensiones entre diferentes secciones del PP, provocando incluso enfrentamientos importantes entre dirigentes como Mariano Rajoy, Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid; Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde de Madrid; y María San Gil, presidenta del Partido Popular en el País Vasco.

Casi como acto de reivindicación ante tanta marejada interna, Mariano Rajoy se ha cuidado de organizar en Valladolid un acto que tiene mucho de baño de multitudes. Convocados por SMS que hablaba de "asistencia inexcusable", los senadores del Partido Popular, los diputados y prácticamente todos los 'barones' regionales, asistirán a este encuentro.

"Si ella quiere"

La ausencia de Esperanza Aguirre es, sin duda, la más llamativa de entre todos los líderes regionales ausentes. En los últimos días, Aguirre se ha visto envuelta en el centro de la polémica que dilucida si Rajoy es o no es el líder idóneo para el partido. El jueves, la presidenta de Madrid tenía que hacer frente a la posibilidad de que Rajoy invitara a su gran rival, Alberto Ruiz-Gallardón, a unirse a la dirección del PP como vicepresidente.



Tras encajar con cierta deportividad esta noticia, Aguirre recibió ayer un mensaje tranquilizador por parte de Rajoy, quien aseguró que, si es reelegido presidente del PP, la presidenta de Madrid estaría en una hipotética dirección "si ella quiere".

Sin embargo, todo indica que el mensaje no ha logrado convencer a Esperanza Aguirre para asistir al acto de Valladolid.



En cambio, sí está la mayor parte del 'poder regional' de la formación 'popular'. Así, han confirmado su presencia los presidentes regionales de Murcia (Ramón Luis Valcárcel), Melilla (Arturo Esteban, también en representación de Ceuta, ya que Juan José Imbroda ha excusado su presencia), Cantabria (Juan Ignacio Diego), Asturias (Ovidio Sánchez), Cataluña (Daniel Sirera), Canarias (José Manuel Soria), Aragón (Gustavo Alcalde), Baleares (Rosa Estarás), Galicia (Alberto Núñez Feijóo), Andalucía (Javier Arenas), Valencia (Francisco Camps) y Castilla y León (Juan Vicente Herrera). También intervendrá el presidente provincial de Valladolid, Tomás Villanueva.