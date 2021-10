Juan José Ibarretxe ha asegurado a su salida de la reunión con Rodríguez Zapatero que no entiende que "quienes dialogaron con ETA no quieran hablar ahora con el lehendakari de política". Por su parte, el presidente del Gobierno se ha mostrado tajante a la hora de ratificar su negativa a respaldar la propuesta del lehendajari de realizar una consulta popular, exigiendo dos condiciones: "respeto a la Constitución y entendimiento entre la sociedad vasca".

"Mi posicIón era la misma hace cuatro años, hace seis meses, hoy y será la misma siempre", ha declarado Zapatero.

Tras el encuentro, que ha durado dos horas y media y en el que han estudiado la viabilidad de una consulta popular sobre el futuro del País Vasco, el líder vasco ha señalado que se marcha "con la sensación de que el PSOE solo tiene un proyecto para Euskadi, el de las elecciones" añadiendo que "quien sólo tiene en la cabeza elecciones no tiene soluciones". Una acusación de la que se ha defendido el presidente del Gobierno asegurando que "el único que ha sacado el tema de las elecciones ha sido el lehendakari".

"Todos conocen mi plan, pero nadie conoce las iniciativas de la otra parte, porque sólo tiene un proyecto para Euskadi: el de las elecciones", ha asegurado, además de reivindicar la necesidad de que "llegar a acuerdos entre todas las fuerzas políticas vascas" de cara a la aprobación en el Parlamento regional de un "texto jurídico" que sea posteriormente "sometido a la voluntad del pueblo vasco".

El lehendakari ha asegurado que "no estamos en un proceso de voluntad negociadora, ya que la posición del presidente ha sido a la defensiva, evitando el diálogo y cualquier tipo de negociación".

Ibarretxe ha explicado que ha planteado su iniciativa de celebrar una consulta popular "con honestidad y serenidad" y ha insistido en que, a pesar de haber encontrado a Zapatero "enrocado" en el "no", el acuerdo entre ambos todavía es posible.

Además, el lehendakari se ha referido al peso de ETA en las negociaciones entre el Gobierno vasco y el español. "Es necesario diferenciar la paz de los acuerdos políticos. La esperanza y el diálogo no puede estar a expensas de ETA, de si abre una tregua o de si rompe un alto el fuego", ha afirmado el lehendakari, además de aclarar que "no acepta como Lehendakari que sea ETA quien le dé permiso para entablar conversaciones".

"Si he venido a Madrid ha sido porque he creído que sería positivo para los vascos, y convencido de que podíamos llegar a acuerdos", ha asegurado.

El líder vasco se ha mostrado indignado con la actitud de Rodríguez Zapatero y ha dicho "no aceptar el no por el no". Ibarretxe ha insistido, además, de insistir en que "si las propuestas políticas las impulsa mi gobierno, entonces son consideradas aventuras".

El lehendakari ha exigido el cumplimiento del estatuto de Guernika y ha acusado a Rodríguez Zapatero de ser el único presidente del Gobierno que no ha transferido competencias a Euskadi. "Cundo llegó a la presidencia del Gobierno, había 37 transferencias pendientes. Hoy aún quedan 37 transferencias pendientes, es el único presidente que no ha transferido ninguna competencia", ha afirmado.

"Aún se está a tiempo", con este optimismo ha querido salpicar su comparecencia el líder vasco, quien ha concluído su discurso afirmado que el pueblo vasco, al igual que su lehendakari, es un pueblo tenaz, por lo que "no pierde la esperanza ni la resignación".